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«С ним хотелось работать от души»: каким был режиссер Мельник, погибший с главой МЧС

Актриса назвала режиссера, которого пытался спасти Зиничев, светлым человеком

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Режиссер Александр Мельник

Режиссер Александр Мельник

Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым в Норильске трагически погиб режиссер и сценарист Александр Мельник. В разговоре с «Газетой.Ru» актриса Тамара Обутова, сыгравшая в последнем фильме Мельника «Территория», рассказала о его бережном отношении к актерам и спокойном характере.

По данным МЧС, Евгений Зиничев погиб на учениях, «спасая жизнь человека». Как выяснилось позднее, им оказался 63-летний режиссер и оператор Александр Мельник.

«Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России. Режиссер прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути», — говорится в официальном релизе.

Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян так описала случившееся в своем Telegram-канале: «Оператор [Мельник] поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступающий камень».

Актриса Тамара Обутова, сыгравшая в последнем фильме Мельника «Территория», отметила его профессионализм и теплое отношение к актерам.

«Он был очень светлым человеком. С ним хотелось работать от души. Когда он объяснял ситуацию, то окутывал в ту атмосферу, которая поможет для сцены. Съемки с Александром, наверное, одни из самых любимых. Команда была потрясающая. Я когда их вспоминаю, то меня окутывает что-то такое светлое, воздушное, доброе, чего сейчас очень не хватает. Мои соболезнования близким. Это были тоже очень прекрасные люди. Я думаю, что только такие люди могут окружать такого человека, как Александр», — подчеркнула она.

Обутова также рассказала о том, как проходили съемки фильма «Территория»: «Мы жили в горах Путорана, съемочная команда была очень хорошая. Она была грамотно собрана, все были на своих местах. Были сделаны все условия для актеров, чтобы они чувствовали себя комфортно».

Александр Мельник родился 11 июня 1958 года в Луганской области. Он окончил Одесский гидрометеорологический институт по специальности инженер-гидролог, работал на полярной станции в море Лаптевых, а также участвовал в гидрологических экспедициях в Северном Ледовитом и Тихом океанах. Помимо профессии инженера-гидролога, будущий режиссер работал корреспондентом в редакциях «Советская Молдавия» и «Вечерний Кишинев». Также Мельник является автором книг «Горячее опробование» и «Безумное зеркало».

Первый дебют режиссера состоялся в 2008 году. Мельник рассказывал, что его фильм-притча «Новая Земля» был снят в тяжелых природных условиях.

«Очень много сложностей было физических, связанных с природой. В Крыму, когда мы снимали, был ураган трагически знаменитый, потопивший много судов. Так этот ураган разметал наши декорации, не давал нам возможности добраться до съемочной площадки. Нам приходилось осуществлять колоссальную работу в тяжелых природных условиях. А еще во время съемок не было покоя от белых медведей, которые постоянно хотели участвовать в съемках фильма», — делился он в интервью изданию «Татьянин день».

Картина «Новая Земля» получила награду за лучшую операторскую работу на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи.

Вторая и последняя лента Мельника «Территория» вышла на экраны в 2014 году. В ее основу лег известный роман Олега Куваева, повествующий о добыче золота на Крайнем Севере.

«Мы снимали широко — по-настоящему. Мы снимали на кино на пленку в Красноярском крае на плато Путорана. Было две экспедиции, снимали на Чукотке, — вспоминал Мельник. — Я знал, что умею делать вещи, вызывающие эмоциональный отклик у того, кому они направлены. Это было проверено на опыте. Мне хватало этого в кино, меня не могли заставить плакать, грустить».

У Мельника остались супруга, трое детей и десять внуков. Сын режиссера — Антон Мельник, руководитель кинокомпании «Андреевский флаг», открытой отцом в 2003 году.

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