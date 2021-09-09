Есть угроза обрушения: новые подробности о взрыве в Подмосковье

Взрыв в ногинской девятиэтажке прогремел утром 8 сентября. Спустя сутки число жертв трагедии увеличилось до семи. Предварительно, под завалами больше нет людей. В Ногинске отменили празднование Дня города и объявили траур по погибшим. Власти заявили, что поврежденный взрывом дом подлежит восстановлению.

Что произошло

Взрыв в жилом девятиэтажном доме № 9а по улице 28 июня произошел утром в среду в Ногинске. Частично обрушились три этажа здания — со второго по четвертый, — повреждения получили в общей сложности пять квартир, в том числе на первом и пятом этажах.

Момент взрыва попал в объективы установленных на соседнем доме камер. На кадрах видно, как падают бетонные плиты с разрушенных этажей, поднимаются клубы пыли. В первые секунды после этого жильцы просили о помощи, а соседи звонили в экстренные службы. Очевидцы рассказывали, что обломки здания разлетелись в радиусе 100 м и повредили припаркованные машины. Выбило стекло и в соседнем доме.

На место происшествия оперативно прибыли несколько десятков спасателей и единиц спецтехники. Из многоэтажки эвакуировали 173 жильца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России).

Что известно о жертвах и пострадавших

Изначально точной информации о погибших в результате взрыва не было. Позже власти сообщили о смерти двух жителей. Один из них — Александр Соловьев — был инструктором Центра подготовки космонавтов и руководил отделением водолазов.

К вечеру 8 сентября спасатели извлекли из-под обломков тело третьей жертвы взрыва — девочки-подростка. В районе полуночи подмосковный главк МЧС заявил, что найдено тело четвертой погибшей женщины. Спасательные работы продолжались всю ночь, к ее середине экстренные службы сообщили о пятом погибшем — в завалах обнаружили тело ребенка, по предварительным данным, это мальчик.

Был опубликован список имен погибших: среди них мужчина 58 лет, двое женщин, одной из которых 41 год, 15-летняя девочка и 10-летний мальчик. Утром 9 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что спасатели продолжают искать на месте взрыва еще двоих человек, предположительно женщин.

Позже СМИ со ссылкой на МЧС сообщили, что сотрудники экстренных служб обнаружили тела двух девушек — в возрасте 20 и 21 лет.

«Спасатели решают, как их извлечь. Есть угроза обрушения», — говорится в публикации Telegram-канала LIFE SHOT.

МЧС сначала сообщало о 15 пострадавших, позже их количество выросло до 17 человек. Шестеро из них, в том числе двое детей, были госпитализированы. В экстренных службах сообщали, что состояние, как минимум, двоих пострадавших при взрыве медики оценивали как тяжелое. Один из таких пациентов — 64-летний мужчина. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявляла, что состояние двух пострадавших девочек 5 и 10 лет оценивается как средней тяжести, их жизням ничего не угрожает.

Что говорят о причинах взрыва

С первых минут после происшествия приоритетной версией случившегося был взрыв бытового газа. Предположительно, из-за утечки газ скопился в одной из квартир и воспламенился, когда утром жильцы включили свет. Один из местных жителей рассказывал, что у дома, который сдали в 2003 году, не было каких-то технических проблем, совсем недавно управляющая компания «привела его в порядок».

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что причиной мог стать газ, который на фоне похолодания в Подмосковье включили жильцы на ночь для обогрева квартиры. Ночью огонь в конфорке погас, и газ начал скапливаться в помещении.

Позже вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин подтвердил версию об утечке газа. По его словам, газовое оборудование в доме обслуживала специализированная организация, есть журнал выполненных технических работ. «Следственные органы будут разбираться: это несчастный случай, халатность или, соответственно, нарушение эксплуатации газового оборудования», — пояснил замглавы региона.

Что предпринимают власти

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что владельцам пострадавших квартир в ближайшие дни в соответствии с законом выплатят по 30 тыс. «экстренной» компенсации на каждого человека. Для одиноких жильцов сумма выплаты составит 50 тыс. руб.

Позже глава региона объявил, что семьи погибших получат по 1 млн руб., а пострадавшим при взрыве выплатят от 100 до 500 тыс. руб. в зависимости от тяжести ранений. Всех жильцов дома обеспечили питанием и теплыми вещами. Для временного размещения им предоставили на выбор дом отдыха «Боровое» или съемные за счет бюджета квартиры поблизости. Бесплатно отремонтируют и пострадавшие при взрыве автомобили. Позже МЧС сообщило, что в «Боровом» разместили 28 человек.

Вечером 8 сентября Хромушин сообщил, что поврежденный дом предварительно подлежит восстановлению. 9 сентября МЧС проверит здание с помощью диагностического комплекса «Струна» и выдаст экспертное заключение.

Ближе к концу дня эвакуированным из многоэтажки жильцам разрешили временно вернуться в свои квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. Жители забрали с собой не только документы, деньги и другие ценности, но и домашних животных.

Власти отменили празднование Дня города, отметив, что «не имеют морального права» его отмечать. Кроме того, в Ногинске объявили трехдневный траур. Глава Богородского городского округа Игорь Сухин выразил надежду, что жители поддержат это решение, и поблагодарил их за сопереживание и помощь пострадавшим.