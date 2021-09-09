Спасатели рассказали о поиске пропавших при взрыве в Ногинске

Спасатели продолжают поиск двух человек под завалами жилого дома в подмосковном Ногинске, где накануне обрушилась стена. Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации представителя экстренных служб, пропавшими числятся две девушки.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов тела пятерых погибших, включая тело девочки-подростка.

Взрыв газа произошел в доме 9а на улице 28 Июня рано утром 8 сентября, обрушились второй, третий этажи здания и частично четвертый этаж.

Пострадали 15 человек, шесть из них госпитализировали. Из здания эвакуировали более 170 человек.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Ногинске объявили трехдневный траур.