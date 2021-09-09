Число погибших в результате взрыва газа в Ногинске выросло до четырех

Число погибших при в результате взрыва дома в Ногинске выросло до четырех, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

«Четвертая погибшая — женщина», — сказал собеседник агентства.

В ведомстве уточнили, что всего в результате происшествия пострадали 15 человек, 4 погибли, среди них, предположительно, девочка-подросток.

Взрыв произошел утром 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин назвал бытовую утечку газа основной причиной взрыва в жилом доме в Ногинске. По его словам, следственные органы сейчас разбираются, был ли это несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился выплатить семьям погибших при взрыве газа в Ногинске выплатят по 1 млн рублей компенсации, получившим ранения — от 100 до 500 тыс. рублей (в зависимости от степени их тяжести), а жителям пострадавших квартир выплатят «экстренную социальную» помощь в размере 30 тыс. рублей на человека. Проживающие в одиночку получат по 50 тыс. рублей.

Позднее стало известно, что в Ногинске отменили День города и объявили траур по жертвам взрыва дома.