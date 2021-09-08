Взрыв газа в Ногинске. Что известно на данный момент

Утром в среду, 8 сентября, на улице 28 июня в Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия. По данным Следственного комитета, погибли два человека. На данный момент известно о семи пострадавших, под завалами могут находиться люди.

Взрыв произошел в жилом доме 9а по улице 28 июня городского округа Богородский в Ногинске около 7 утра.По данным Минздрава Подмосковья, пострадали семь человек, среди них есть дети. Следственный комитет сообщил о двух погибших.

На данный момент на месте работают 60 человек, задействовано 24 единицы техники, сообщает ТАСС.

В результате взрыва обрушились три или четыре этажа в первом подъезде дома — были частично разрушены три стороны здания. Повреждены несколько квартир, а из дома на данный момент эвакуированы 173 человека. Известно, что дом, в котором произошел взрыв, 2003 года постройки.

«Я проснулся по время взрыва бытового газа в девятиэтажке. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, скорой помощи, пожарные и спасатели. После него 4 этажей дома просто нет. Пострадавшие естественно есть, и дети, и взрослые – про летальные исходы пока ничего не известно. Пока спасателей не было, мы пытались втроем хоть кого-то достать, кто там с краю был под плитами. Там еще дети под завалами были», — сказал очевидец происшествия, чьи слова приводит Telegram-канал Mash.

Подмосковный главк СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

close Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа, 8 сентября 2021 года Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа, 8 сентября 2021 года Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа, 8 сентября 2021 года Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа, 8 сентября 2021 года Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа, 8 сентября 2021 года Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

«8 сентября 2021 года в городе Ногинске Московской области вследствие произошедшего хлопка бытового газа произошло частичное разрушение на двух этажах многоэтажного дома. Под завалами возможно еще находятся люди, количество пострадавших уточняется. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области», — сообщается на сайте ведомства.

«Интерфакс» со ссылкой на МЧС России сообщал, что под завалами на данный момент может находиться двое человек.

Жители города не остались равнодушными к трагедии. В группе «Вконтакте» «Подслушано в Ногинске official page» под фотографиями взрыва люди предлагают помощь пострадавшим.

«Готов оказать помощь пострадавшим по перевозке вещей и прочего на Газели БЕСПЛАТНО», «Могу помочь с жильем, есть комната в Электростали», «Товарищи пострадавшие могу возможно быть полезной, повозить Вас, посидеть с Вашими детьми, накормить, обогреть» и так далее (орфография и пунктуация авторов сохранена). Подобных комментариев в беседе очень много, люди также пишут свои номера телефонов, чтобы нуждающиеся в помощи могли обратиться напрямую.

В группе «ЧП Электросталь и Ногинск» очевидцы публикуют фото и видео, на которых видно, что в результате взрыва повыбивало окна и москитные сетки в соседних домах.