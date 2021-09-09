Тело пятого погибшего найдено на месте взрыва дома в Ногинске

Число погибших при обрушении дома в подмосковном Ногинске возросло до пяти, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

«Под завалами обнаружено тело пятого погибшего», — сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в экстренных службах, под завалами нашли тело ребенка, остается неизвестной судьба двух человек.

Ранее МЧС сообщало о четырех погибших и 15 пострадавших. Были эвакуированы более 170 человек.

Взрыв произошел утром 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин назвал бытовую утечку газа основной причиной взрыва в жилом доме в Ногинске. По его словам, следственные органы сейчас разбираются, был ли это несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился выплатить семьям погибших при взрыве газа в Ногинске выплатят по 1 млн рублей компенсации, получившим ранения — от 100 до 500 тыс. рублей (в зависимости от степени их тяжести), а жителям пострадавших квартир выплатят «экстренную социальную» помощь в размере 30 тыс. рублей на человека. Проживающие в одиночку получат по 50 тыс. рублей.

Позднее стало известно, что в Ногинске отменили День города и объявили траур по жертвам взрыва дома.