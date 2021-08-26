Берегись автомобиля. Минтруд скорректирует критерии нуждаемости для семей с детьми

В «Совет матерей» поступили жалобы от россиян, которым отказывают в выплатах на детей от 3 до 7 лет. По действующим сейчас нормам семьи с двумя машинами на помощь государства рассчитывать не могут. Как пояснили заявители, основанием для отказа в помощи государства служит то, что у них в собственности числится второй автомобиль, который находится в угоне. В итоге малообеспеченная семья, которая уже пострадала из-за кражи своего имущества, не может получить соцвыплаты.

Минтруд изменит правила начисления ежемесячных социальных выплат на детей от трех до семи лет. Корректировки также коснутся женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей. Об этом в четверг, 26 августа, написала газета «Известия».

Что за выплаты

В конце марта этого года правительство утвердило порядок назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет. Выплаты назначаются в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума, в зависимости от уровня дохода заявителей. Учитывается также их имущественное состояние. К примеру, претендовать на пособие может семья, у которой есть одна квартира, дом, дача, гараж и машина одновременно.

Меры поддержки также предусмотрены для женщин, вставших на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности (до 12 недель), и родителей, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет. Они получают выплаты в размере половины регионального прожиточного минимума. Чтобы помощь получали действительно нуждающиеся, при определении уровня доходов учитываются движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в виде банковских вкладов.

Какие были жалобы

«Совет матерей» обратился с инициативой о внесении изменений в установленные законом «критерии нуждаемости» перечисленных категорий населения. В организацию поступали жалобы от семей, в собственности которых числятся две и более машины, при этом одна из них находится под арестом или в розыске.

По действующим сейчас нормам семьи с двумя машинами на помощь государства рассчитывать не могут. Исключения делают только для многодетных семей, семей с инвалидами, а также если авто было получено благодаря мерам соцподдержки (в таком случае людям отказывают, если у них три машины и больше). При этом автотранспорт, не снятый с регистрационного учета в ГИБДД и находящийся под арестом или в розыске, учитывается при решении вопроса о назначении ежемесячной выплаты.

«Первые жалобы по этой теме начали поступать в мае. Заявители отмечали, что им отказывают в выплате, потому что у семьи числится второй автомобиль, который находится в угоне. Госавтоинспекция не снимает с регистрационного учета такие машины, и в органы социальной защиты по запросам поступает информация о наличии у семьи двух транспортных средств.

В итоге малообеспеченная семья, которая уже пострадала из-за кражи своего имущества, не может получить поддержку от государства», — пояснила председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

«И для нас, и для министерства очевидно, что такая несправедливость должна быть устранена», — добавила она.

Когда внесут изменения

Необходимые корректировки законодательства будут внесены до конца года, рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

«Готовятся изменения в правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет, а также в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом», — сообщила она.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев отметил, что при введении новых мер поддержки власти должны учиться на своих ошибках и более скрупулезно прорабатывать систему оценки нуждаемости, чтобы одна госпомощь не аннулировала другую. Иначе гражданам приходится тратить много времени и сил в попытках получить выплаты, которые для них предназначались, сказал он.

Поддержка семей с детьми

Выстроить целостную систему поддержки семей с детьми — одна из важнейших задач в России, отметил ранее президент Владимир Путин. «Для нас важно и дальше выстраивать именно целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы она работала в единой логике, была понятна для людей, чтобы родители, семьи с детьми были уверены, что в сложной жизненной ситуации они могли рассчитывать на помощь государства», — заявил он 24 августа.

«Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего. Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно», — сказал он.

По данным Росстата, в стране по состоянию на начало августа 17,7 млн человек живут за чертой бедности — это 12,1% от населения. Средний прожиточный минимум сейчас составляет 11,6 тыс. руб. (12,7 тыс. для трудоспособных граждан, 11,3 тыс. для детей, 10 тыс. для пенсионеров).

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам еще более 21,5 млрд рублей на выплаты на детей от трех до семи лет. Ранее на эти цели уже направили 254 млрд рублей.