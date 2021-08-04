Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Барабанщик Offspring не поедет в тур из-за отказа от прививки 18:33
На Украине рассказали, как «минские соглашения» вынуждают Киев признать... 18:33
В США рассказали о «секретном оружии» российских олимпийцев 18:19
Решение о признании ФБК* экстремистской организацией вступило в силу 18:18
Финская фирма Rens запустила краудфандинг на производство кроссовок из кофейной... 18:12
Путин утвердил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве 18:11
Опубликовано видео с иномаркой, протаранившей уличных торговцев в Калининграде 18:09
Возбуждено уголовное дело после ДТП на Боровском шоссе в Москве 18:08
Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады 18:05
Российские волейболистки уступили Бразилии в четвертьфинале Олимпиады 17:51
Бизнес

В России выросла детская бедность

Около четверти детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos
В России почти каждый четвертый ребенок живет в семье, доходы которой ниже прожиточного минимума. Это следует из данных Росстата за 2019 год. Уровень детской бедности при этом вырос по сравнению с предыдущим годом – с 22,9% до 23,6%. Самая тяжелая ситуация в многодетных семьях. Ожидать ли дальнейшего роста детской бедности, эффективны ли меры, которые принимает государство, – в материале «Газеты.Ru».

Примерно каждый четвертый ребенок в России живет в семье с доходами ниже прожиточного минимума — 23,6%. Это следует из данных Росстата за 2019 год, которые проанализировало издание The Bell.

Прожиточный минимум на душу населения сейчас составляет 11 653 руб., для трудоспособного населения – 12 702 руб., для детей – 11 303 руб., для пенсионеров – 10 022 руб.

Уровень детской бедности по сравнению с предыдущим годом вырос: ранее он составлял 22,9%. При этом он почти в два раза превышает средний показатель числа бедных среди всех граждан: за чертой бедности по итогам 2019 года проживало 18,1 млн человек, или 12,3% населения страны.

Самый высокий уровень бедности среди детей в категории многодетных семей — 48,3%. Доля детей, проживающих в малоимущих молодых семьях, также оказалась значительной — 32,5%. Уровень бедности среди детей, живущих в сельской местности, составил 44,5%.

Пока это самые актуальные данные по бедности – Росстат публикует информацию с задержкой в два года, подчеркнуло издание. Сведений по кризисному 2020-му году, когда началась пандемия коронавируса, пока нет.

Детская бедность – это действительно большая проблема, отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, ситуация эта почти не меняется: общий уровень бедности находится примерно между 12-13%, а детская бедность — на уровне 23-24%. При этом эксперт считает, что пандемия коронавируса могла ухудшить ситуацию, но вряд ли показатели сильно изменятся.

«Я не думаю, что она [пандемия] серьезно может повлиять. Но 2020 год дал снижение реальных располагаемых денежных доходов населения, -3% в абсолютном значении. Это [означает], что люди недополучили порядка 2 трлн руб. по сравнению с 2019 годом. Конечно, в эти выпадающие доходы попали и семьи с детьми. То есть ситуация в лучшем случае может быть консервативная, то есть остаться на уровне 2019-го, но, скорее всего, она ухудшится. Но я не думаю, что какие-то принципиальные, резкие изменения произойдут», — отметил эксперт.

Экономист добавил, что основные выплаты со стороны государства шли на поддержку семей с детьми, поэтому сильного ухудшения ситуации быть не должно. При этом он считает, что людям важна любая помощь, вне зависимости от ее размера.

«Любые выплаты, даже если по 2 тысячи рублей, это всегда эффективно, это всегда поддержка семей <…> Дети ведь сами не зарабатывают, и при этом требуют расходов. Самая рискованная группа с точки зрения низкой доходности – люди с детьми. Другой вопрос – насколько это соразмерно потерям и затратам», — сказал Остапкович.

По его словам, нынешние бюджетные средства не позволяют выплачивать очень большие пособия семьям.

«У государства не хватает бюджетных средств. Для того, чтобы бюджетные средства были увеличены, нужно разгонять экономику, чтобы росла прибыль, налогооблагаемая база. Любая помощь людям в основном формируется за счет роста экономики и за счет использования резервов. У нас огромные резервы. Может быть, есть смысл, из этих средств помогать», — добавил Георгий Остапкович.

Власти сейчас работают над тем, чтобы увеличить финансовые возможности семей с детьми, сказала «Газете.Ru» член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она привела в пример материнский капитал, который, в отличие от предыдущих лет, начал индексироваться, и теперь его можно получить уже на первого ребенка. Также есть как федеральные, так и региональные выплаты, действуют различные льготы. При этом в Конституции теперь прописана ежегодная обязательная индексация пенсий, пособий и другой социальной помощи.

«В принципе, сегодня государство помогает всем семьям с детьми, начиная даже не от 0 [лет], и даже до рождения ребенка <…> И по оценке Счетной палаты, это даст возможность снижения бедности в два раза на ближайшие годы», — сказала депутат.

По ее мнению, помимо пособий, в целом нужно больше уделять внимание поддержке семей, как на федеральном, так и на региональных уровнях. «Сегодня далеко не каждый регион способен поддерживать достойный уровень размера своей социальной поддержки, потому что многие из регионов находятся в состоянии депрессивной достаточно экономики. Нужно поддерживать регионы, чтобы они поддерживали свои домохозяйства, семьи с детьми»,— добавила Светлана Бессараб.

Говоря о пандемии, она отметила, что государство «беспокоилось» об этой ситуации, поскольку многие люди потеряли работу. По этой причине, например, был увеличен минимальный и максимальный размер пособия по безработице, семьи с детьми получали единовременные выплаты. «Конечно, государство пыталось нивелировать эту ситуацию с пандемией», — сказала депутат.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Европейская волокита: почему ЕС затягивает одобрение «Спутника V»
Глава ЕК считает, что для одобрения «Спутника V» регулятором ЕС недостаточно данных
Чубайс предсказал формирование новой мировой элиты
Спецпредставитель президента ожидает новой «быстрой» промышленной революции
«Прощай надежда на повышение доходов населения»
Дерипаска: действия Центробанка противоречат усилиям правительства по оживлению экономики
Решение о признании ФБК* экстремистской организацией вступило в силу
Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады
ВОЗ призвала до конца сентября ввести мораторий на повторную вакцинацию
В Госдуме назвали «неверным трендом» идею ввести налог на мясо ради климата
Новости и материалы
Барабанщик Offspring не поедет в тур из-за отказа от прививки
На Украине рассказали, как «минские соглашения» вынуждают Киев признать потерю Крыма
В США рассказали о «секретном оружии» российских олимпийцев
Финская фирма Rens запустила краудфандинг на производство кроссовок из кофейной гущи
Путин утвердил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве
Опубликовано видео с иномаркой, протаранившей уличных торговцев в Калининграде
Возбуждено уголовное дело после ДТП на Боровском шоссе в Москве
Российские волейболистки уступили Бразилии в четвертьфинале Олимпиады
Мистер Биг и Кэрри Брэдшоу воссоединились на съемках «Секса в большом городе»
Отец пропавшего в Турции россиянина рассказал о подробностях исчезновения сына
МИД Эстонии назвал «мастерской постановкой» видео с задержанием своего консула в России
Синхронистка Ромашина — о Родченкове: я сейчас должна кричать, что он предатель
Спецпредставитель президента рассказал подробнее о налоге на мясо
Климатологи прокомментировали прогноз о смертельных волнах жары в России
Водителя, отказавшегося везти программиста-инвалида из списка Forbes, уволили
Президент «Ростова» высказался о назначении Семина на пост тренера клуба
Закурившая в самолете россиянка заявила, что была «без сознания»
В ЗАГСе объяснили правила регистрации брака на дому и в больнице
Все новости
«Постоянно живу в этом полустрахе»: программиста с ДЦП пытались выгнать из маршрутки
В Санкт-Петербурге уволили водителя, отказавшегося везти пассажира с инвалидностью
Почему верховному главнокомандующему запретили ездить в Донбасс
Генштаб Украины распространил на Зеленского запрет на посещение Донбасса
ДТП на Боровском шоссе: автобус столкнулся с грузовиком
Число пострадавших в аварии с участием автобуса на западе Москвы выросло до 13
Вышли из тени: преемники «русских хакеров» начали киберохоту
Эксперты оценили опасность новой кибергруппировки BlackMatter
Плавали с рабами: как гекконы пересекли Атлантику
Ученые выяснили, как гекконы заполонили Америку
«Сексуально домогался меня годами»: как разоблачили губернатора Нью-Йорка
Джо Байден считает, что губернатор Эндрю Куомо должен уйти в отставку
Дань традиции: почему Японией не будет править императрица
Японские чиновники не позволили женщинам восходить на трон
Вышла новая книга о Tesla. В ней Илон Маск выставлен монстром
Бывшие сотрудники Tesla рассказали о хамском поведении и истериках Илона Маска
Башкирову оставили в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест студентки, сбившей троих детей в Москве
«Странная ситуация»: Шлосберга не пустили на выборы в Пскове, но одобрили в Москве
Мосгоризбирком зарегистрировал Шлосберга кандидатом в Госдуму
«Спутник V» в Европе: Сан-Марино не прорвало блокаду
Лавров рассказал про «агрессивную риторику» в адрес российской вакцины за рубежом
Как будут проверять театры на соблюдение патриотических ценностей
Грымов и Мирзоев не видят смысла в проверках театров на соответствие нацбезопасности
13 пострадавших: последствия ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях