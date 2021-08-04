В России выросла детская бедность

В России почти каждый четвертый ребенок живет в семье, доходы которой ниже прожиточного минимума. Это следует из данных Росстата за 2019 год. Уровень детской бедности при этом вырос по сравнению с предыдущим годом – с 22,9% до 23,6%. Самая тяжелая ситуация в многодетных семьях. Ожидать ли дальнейшего роста детской бедности, эффективны ли меры, которые принимает государство, – в материале «Газеты.Ru».

Примерно каждый четвертый ребенок в России живет в семье с доходами ниже прожиточного минимума — 23,6%. Это следует из данных Росстата за 2019 год, которые проанализировало издание The Bell.

Прожиточный минимум на душу населения сейчас составляет 11 653 руб., для трудоспособного населения – 12 702 руб., для детей – 11 303 руб., для пенсионеров – 10 022 руб.

Уровень детской бедности по сравнению с предыдущим годом вырос: ранее он составлял 22,9%. При этом он почти в два раза превышает средний показатель числа бедных среди всех граждан: за чертой бедности по итогам 2019 года проживало 18,1 млн человек, или 12,3% населения страны.

Самый высокий уровень бедности среди детей в категории многодетных семей — 48,3%. Доля детей, проживающих в малоимущих молодых семьях, также оказалась значительной — 32,5%. Уровень бедности среди детей, живущих в сельской местности, составил 44,5%.

Пока это самые актуальные данные по бедности – Росстат публикует информацию с задержкой в два года, подчеркнуло издание. Сведений по кризисному 2020-му году, когда началась пандемия коронавируса, пока нет.

Детская бедность – это действительно большая проблема, отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, ситуация эта почти не меняется: общий уровень бедности находится примерно между 12-13%, а детская бедность — на уровне 23-24%. При этом эксперт считает, что пандемия коронавируса могла ухудшить ситуацию, но вряд ли показатели сильно изменятся.

«Я не думаю, что она [пандемия] серьезно может повлиять. Но 2020 год дал снижение реальных располагаемых денежных доходов населения, -3% в абсолютном значении. Это [означает], что люди недополучили порядка 2 трлн руб. по сравнению с 2019 годом. Конечно, в эти выпадающие доходы попали и семьи с детьми. То есть ситуация в лучшем случае может быть консервативная, то есть остаться на уровне 2019-го, но, скорее всего, она ухудшится. Но я не думаю, что какие-то принципиальные, резкие изменения произойдут», — отметил эксперт.

Экономист добавил, что основные выплаты со стороны государства шли на поддержку семей с детьми, поэтому сильного ухудшения ситуации быть не должно. При этом он считает, что людям важна любая помощь, вне зависимости от ее размера.

«Любые выплаты, даже если по 2 тысячи рублей, это всегда эффективно, это всегда поддержка семей <…> Дети ведь сами не зарабатывают, и при этом требуют расходов. Самая рискованная группа с точки зрения низкой доходности – люди с детьми. Другой вопрос – насколько это соразмерно потерям и затратам», — сказал Остапкович.

По его словам, нынешние бюджетные средства не позволяют выплачивать очень большие пособия семьям.

«У государства не хватает бюджетных средств. Для того, чтобы бюджетные средства были увеличены, нужно разгонять экономику, чтобы росла прибыль, налогооблагаемая база. Любая помощь людям в основном формируется за счет роста экономики и за счет использования резервов. У нас огромные резервы. Может быть, есть смысл, из этих средств помогать», — добавил Георгий Остапкович.

Власти сейчас работают над тем, чтобы увеличить финансовые возможности семей с детьми, сказала «Газете.Ru» член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она привела в пример материнский капитал, который, в отличие от предыдущих лет, начал индексироваться, и теперь его можно получить уже на первого ребенка. Также есть как федеральные, так и региональные выплаты, действуют различные льготы. При этом в Конституции теперь прописана ежегодная обязательная индексация пенсий, пособий и другой социальной помощи.

«В принципе, сегодня государство помогает всем семьям с детьми, начиная даже не от 0 [лет], и даже до рождения ребенка <…> И по оценке Счетной палаты, это даст возможность снижения бедности в два раза на ближайшие годы», — сказала депутат.

По ее мнению, помимо пособий, в целом нужно больше уделять внимание поддержке семей, как на федеральном, так и на региональных уровнях. «Сегодня далеко не каждый регион способен поддерживать достойный уровень размера своей социальной поддержки, потому что многие из регионов находятся в состоянии депрессивной достаточно экономики. Нужно поддерживать регионы, чтобы они поддерживали свои домохозяйства, семьи с детьми»,— добавила Светлана Бессараб.

Говоря о пандемии, она отметила, что государство «беспокоилось» об этой ситуации, поскольку многие люди потеряли работу. По этой причине, например, был увеличен минимальный и максимальный размер пособия по безработице, семьи с детьми получали единовременные выплаты. «Конечно, государство пыталось нивелировать эту ситуацию с пандемией», — сказала депутат.