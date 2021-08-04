Отложить ревакцинацию: ВОЗ попросила экономить вакцины в пользу бедных стран

Глава организации призвал лидирующие в прививочной кампании страны повременить с повторной вакцинацией, чтобы небогатые государства смогли сделать своим гражданам хотя бы первую инъекцию в условиях дефицита препаратов. По словам Гебрейесуса, богатые страны сейчас вводят почти 100 доз вакцин на 100 человек. В бедных странах этот показатель составляет 1,5 вакцины на 100 человек

Правительствам стран, лидирующим по темпам прививочной кампании от коронавируса, следует объявить мораторий на ревакцинацию. Об этом на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

По его словам, это необходимо, чтобы страны с низким уровнем доходов успели к сентябрю привить 10% населения. «Я понимаю, что правительства желают защитить своих граждан от дельта-варианта коронавируса. Но мы не можем согласиться с тем фактом, что страны, использовавшие большую часть глобальных поставок вакцин, продолжат это делать дальше в то время, как наиболее уязвимые слои населения в мире остаются незащищенными. Богатым странам следует в срочном порядке отказаться от большинства вакцин, чтобы их могли использовать страны с низким уровнем доходов. Соответственно, ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию минимум до сентября», — сообщил Гебрейесус.

Он отметил, что для этого необходимо глобальное сотрудничество и, прежде всего, решение тех нескольких стран и фармацевтических компаний, которые контролируют мировые поставки вакцин от коронавируса. «Решающую роль должны сыграть члены G20, поскольку именно они являются как крупнейшими производителями, так и крупнейшими потребителями вакцин от коронавируса в мире. Не будет преувеличением сказать, что от руководства этих стран зависит дальнейшее развитие пандемии», — добавил гендиректор ВОЗ.

Гебрейсус рассказал, что сейчас в мире введено около 4 млрд доз вакцин, из которых 80% — в богатых странах. Если в мае развитые государства вводили около 50 доз на 100 человек населения, то сейчас этот показатель приблизился к 100 дозам на 100 человек. В то же время страны с низким уровнем доходов в среднем вводят 1,5 дозы на 100 человек. Наиболее тяжелой глава ВОЗ назвал ситуацию в Африке, приведя в пример Уганду.

«Начиная с мая там наблюдается вспышка заболеваемости и смертности от COVID-19, поскольку новые мутации затронули в основном непривитую часть населения. Эти люди не могут позволить себе оставаться дома на самоизоляции, они ходят на работу, чтобы заработать себе на еду. И они срочно нуждаются в вакцинах, особенно медицинские работники, пожилые люди», — сообщил Гебрейесус.

Во многих странах, прививших значительную часть своего населения, на фоне распространения новых более агрессивных вариантов коронавируса объявили повторную вакцинацию — по заявлениям медиков, она усиливает иммунитет, позволяет избежать повторного заражения, а также заболевания после первой вакцинации. Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказывал, что предварительные данные компании Pfizer показывают, что действие их вакцины со временем снижается. Поэтому ревакцинация нужна людям с ослабленным тяжелыми заболеваниями иммунитетом, аллергикам.

В России повторная вакцинация от коронавируса началась в конце июня — бустерные прививки делают людям, которые прошли первый полный курс вакцинации более полугода назад. В Минздраве подчеркивали, что ревакцинация может быть сделана при любом уровне антител и любым препаратом независимо от того, какую вакцину гражданин получил изначально. Для повторной прививки министерство рекомендовало, в том числе, разработанный центром им. Гамалеи препарат «Спутник Лайт». Он также подходит для инъекций уже переболевшим коронавирусной инфекцией людям.

Инфекционист Евгений Тимаков отмечал, что из-за мутаций коронавируса вероятность повторного заражения с каждым месяцем возрастает на 5-10%.