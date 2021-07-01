Разработчик заявил, что «ЭпиВакКорона-Н» подходит для ревакцинации

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Российскую вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» можно применять для повторной прививки. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на новосибирский научный центр «Вектор» Роспотребнадзора.

«Ей можно ревакцинироваться из раза в раз. Такая возможность будет у всех лиц, как переболевших COVID-19, так и вакцинированных любой вакциной ранее», — рассказали разработчики.

Как уточнили в центре, от предыдущего варианта вакцина «ЭпиВакКорона-Н» почти ничем не отличается. Новый препарат аналогичным образом вызывает в организме человека иммунный ответ.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее сообщалось о том, что «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н».