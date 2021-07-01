Эксперт рассказал, кому и каким препаратом можно делать ревакцинацию от COVID-19

Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев рассказал, кому и каким препаратом можно делать повторную вакцинацию от коронавируса, сообщает «Москва 24».

Эксперт посоветовал делать ее препаратом «Спутник Лайт», который представляет собой первый компонент «Спутника V». Первая вакцинация проводится двумя компонентами, потому что при первом уколе организм знакомится с патогеном (образцом вирусного белка), а второй — активирует защиту, объяснил Скулачев.

По его словам, перед ревакцинацией не нужно ориентироваться на уровень антител.

«Через полгода наша иммунная система уже запомнила коронавирус, а дополнительный укол нужен для временной стимуляции защиты, потому что у нас сейчас происходит пик эпидемии и высока вероятность встречи с зараженным человеком, нужно быть во всеоружии. Это именно такая активация, для нее достаточно одного укола», – уточнил вирусолог.

Также Скулачев рассказал, что при ревакцинации противопоказаний меньше, чем при первой вакцинации. Он подчеркнул, что если в первый раз не было серьезных реакций, то можно спокойно делать повторный укол.

Вирусолог напомнил, что ревакцинироваться во время активной болезни не стоит. При наличии признаков ОРВИ, высокой температуры и плохого самочувствия, лучше отложить прививку до выздоровления, сказал он.

Кроме того, за несколько дней до прививки не следует употреблять алкоголь. В противном случае вероятность побочных эффектов увеличивается.

Накануне Минздрав России утвердил рекомендации о вакцинации населения от COVID-19.