«Хотим без ГМО»: почему вакцина «КовиВак» так популярна у россиян

Вакцина «КовиВак» стала третьей противокоронавирусной сывороткой, зарегистрированной в России. В гражданский оборот препарат поступил в начале июня, и тогда запаса доз хватило менее чем на месяц. В Центре им. Чумакова (разработчик вакцины), рассказали, что в скором времени выпустят еще 1 млн доз препарата. Спустя три дня вакцина появилась в Москве, однако вскоре снова закончилась.

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Вернулся «КовиВак» в столицу только 10 июля — новая партия вакцины вызвала небывалый ажиотаж у населения. В частности, в московских пунктах вакцинации, где был доступен «КовиВак» (на один пункт — не более 850 доз), выстроились огромные очереди численностью свыше 400 человек из желающих привиться данным препаратом.

В связи с большим наплывом людей в центрах вакцинации людям предлагали оставить свои контакты для приоритетного получения прививки в другой день.

В этот день получили «КовиВак» только 12 тыс. человек, после чего было объявлено, что вакцина закончилась, в лист ожидания попали 2 тыс. человек. До этого в Санкт-Петербурге также вели отложенную запись из «охотников» на «КовиВак» до появления вакцины в городе.

Главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский предположил, что высокий спрос на «КовиВак» может быть связан с тем, что препарат поставляется малыми партиями, и для вакцинирования приходится заниматься его поиском.

«Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний», — заметил ученый в разговоре с агентством «Прайм».

Научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог Сергей Харитонов со своей стороны допустил, что интерес к «КовиВаку» поднимает его принципиальное отличие от других российских сывороток — в основе «КовиВака» используется основа «убитого» вируса, что, по разным оценкам, вызывает у человека наиболее полный иммунный ответ. Это, по словам эксперта, традиционная технология, известная населению еще с советских времен, — в частности, что тоже может быть одной из причин, почему «КовиВак» людям «проще принять». «Спутник V», напомним, произведен с использованием нескольких аденовирусов, а «ЭпиВакКорона» является пептидным препаратом.

«Здесь же представлен весь набор белков вирусной частицы, то есть иммунитет сталкивается со всем спектром проявления вируса в организме и в теории должен вырабатывать больше разнообразных антител», — приводит слова Харитонова «Коммерсант».

Не исключает ученый и вариант, что свою популярность «КовиВак», хоть еще и не прошедший заключительную фазу исследований, обрел на фоне того, что в России этот препарат практически единственная альтернатива «Спутнику», тогда как «ЭпиВакКорона» вызвала скептическую реакцию в обществе. Так, по мнению Харитонова, возможно, что «КовиВак» выбирают «уставшие от пропаганды» люди.

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Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в разговоре с «Газетой.Ru» в свою очередь отметил, что некоторые считают, что в производстве «Спутника», в отличие от «КовиВака» якобы используются генетически модифицированные организмы (ГМО). Отношение к ГМО у людей противоречивое, и это может быть решающим вопросе при выборе вакцины.

«Понимаете, у нас же население очень культурное, все слышали такие слова, как «ГМО», «гены». Вот это вот и вызывает такие реакции людей. Никакого значения для вакцин это не имеет, имеет значение только то, что эта вакцина высокого качества, и ее можно много сделать», — рассказал Альтштейн.

Собеседник «Газеты.Ru» также заметил, что предположение о том, будто для полной вакцинации «КовиВаком» достаточно одной дозы, не соответствует действительности. Вакцина Центра им. Чумакова состоит из двух компонентов, препарат вводится дозами с перерывом, после чего необходима ревакцинация.

«Я думаю, что «КовиВак» может быть вполне хорошей вакциной, но ее нужно вводить не менее двух раз, и, скорее, всего потом понадобится еще и дополнительная третья инъекция через какое-то время – ревакцинация, она тоже будет нужна. Поэтому думать о том, что в одну инъекцию пойдет эта вакцина [неправильно]. Она, конечно, и при одной инъекции даст какую-то защиту, как и любая вакцина, но это будет слабая защита», — заключил он.

«КовиВак» с большой долей вероятности не станет широко доступной вакциной в России в ближайшее время. Несмотря на то что глава Минпромторга Денис Мантуров в докладе президенту обещал развернуть производство «КовиВака» до 10 млн доз вакцины до конца 2021 года, производственный партнер у Центра им. Чумакова «Нанолеком» заявил, что за этот период биофармацевтической компании удастся выпустить не больше 5 млн доз. Генеральный директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов со своей стороны дал понять, что производитель ориентируется на 7,5 млн доз вакцины до конца года и допускает увеличение после модернизации оборудования.

Для сравнения, в 2021-м объемы поставок самой массовой отечественной вакцины «Спутника V» покроют потребности 800 млн человек, утверждают в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Низкие темпы производства «КовиВака» связаны с тем, что, во-первых, он появился позднее двух других российских вакцин и продолжает клинические исследования. Во-вторых, количества площадок для производства препарата мало — «Нанолеком» остается единственным партнером Центра им. Чумакова по этой вакцине.