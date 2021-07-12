Врач объяснил ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак»

Главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский рассказал, почему люди выстраиваются в огромные очереди за прививкой вакциной от коронавируса «КовиВак», разработанной в центре им. Чумакова, сообщает РИА «Новости».

«Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний», — рассказал Терский.

Он также отметил, что вакцины пока произвели очень мало и людям, желающим привиться «КовиВаком», приходится искать препарат.

Ранее вакцина от коронавируса «КовиВак» закончилась в Москве за сутки.

«КовиВак» — препарат, разработанный специалистами Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. Из биоматериала первых пациентов больницы «Коммунарка» они выделили РНК коронавируса, создав так называемую цельновирионную вакцину. В ее составе — «убитый» вирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств. При этом организм, реагируя на препарат, дает иммунный ответ.