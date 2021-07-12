Вирусолог объяснил популярность вакцины «КовиВак» страхом россиян перед ГМО

Ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак» связан с тем, что россияне боятся ГМО, которые используются при производстве вакцины «Спутник V», заявил «Газете.Ru» вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«У нас же население очень культурное, все слышали такие слова, как «ГМО» (генетически модифицированный организм — «Газета.Ru»), «гены», и вакцина «Спутник V» их пугает тем, что она основана на ГМО. Вот это вот и вызывает такие реакции людей, а в «КовиВак» нет ГМО», — заявил вирусолог.

При этом он уточнил, что наличие ГМО «не имеет никакого значения» для действия вакцины, однако благодаря ГМО вакцину можно производить массово.

Специалист также прокомментировал мнение о том, что популярность вакцины «КовиВак» связана с тем, что, по мнению некоторых россиян, ее однократного введения уже якобы достаточно для завершения вакцинации. Такую версию ранее высказал главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский.

Альтштейн напомнил, что хотя «КовиВак» и создает «слабую» защиту при единоразовом введении, вторая инъекция необходима для защиты от коронавируса.

«Я думаю, что «КовиВак» может быть вполне хорошей вакциной, но ее нужно вводить не менее двух раз, и, скорее всего, потом понадобится еще и дополнительная третья инъекция через какое-то время — ревакцинация, она тоже будет нужна. Поэтому думать о том, что в одну инъекцию пойдет эта вакцина [неправильно]. Она, конечно, и при одной инъекции даст какую-то защиту, как и любая вакцина, но это будет слабая защита», — заключил вирусолог.

Ранее вакцина от коронавируса «КовиВак» закончилась в Москве за сутки.

«КовиВак» — препарат, разработанный специалистами Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. Из биоматериала первых пациентов больницы «Коммунарка» они выделили РНК коронавируса, создав так называемую цельновирионную вакцину. В ее составе — «убитый» вирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств. При этом организм, реагируя на препарат, дает иммунный ответ.