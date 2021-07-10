«Да не болел ты, голубчик»: можно ли повторно заразиться коронавирусом

За последние сутки в России обновился антирекорд смертности из-за COVID-19 — в стране зафиксировано 752 летальных исхода. По всей стране за сутки было выявлено 25 082 случая заражения коронавирусом. У 12,5% пациентов не было выявлено клинических проявлений. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 5 758 300 случаев заражения коронавирусом и 142 253 летальных исхода.

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Врачи связывают рост числа заболевших с распространением индийского штамма. Вероятность заразиться коронавирусом штамма «дельта» значительно выше, чем обычным. Как рассказал в беседе с агентством РИА «Новости» доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, шанс заразиться увеличивается вдвое, если человек не носит маску.

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«Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» — около 5... Вот и главное его отличие от предыдущего варианта», — уверен ученый.

При этом он напомнил, что по-прежнему можно заразиться обычным штаммом на улице или в кафе, поэтому важно соблюдать меры безопасности и носить защитные средства.

Нетесов также рассказал, что большинство людей заражались коронавирусной инфекцией единожды, а утверждения о том, что многие пациенты переносили COVID-19 несколько раз, безосновательны.

«Те, кто переболели несколько раз, они переболели по своему собственному мнению. Я знаю несколько таких людей. Они пишут, что «у меня были симптомы, значит, я переболел». Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику», — сказал ученый.

Нетесов пояснил, что, как минимум, есть четыре инфекции, которые вызывают потерю обоняния и вкуса. Без лабораторных исследований — только на основании симптомов — нельзя с полной уверенностью утверждать, что это был коронавирус.

«Когда эти люди в конце концов идут и начинают проверять антитела, то антител нет. Тогда говорят: «У меня плохой иммунитет». Да не болел ты, голубчик, нынешним коронавирусом, если это не подтверждено лабораторным анализом. Ты болел другим ОРВИ... Подавляющее большинство людей болело один раз», — заявил он.

Вместе с тем Нетесов отметил, что случаи, когда люди болеют COVID-19 дважды, есть, но встречаются они крайне редко. По его словам, это происходит, когда в первый раз человек заразился одним штаммом, а во второй — другим. Ученый заверил, что это один случай на 100-200 тыс. человек.

«Поэтому давайте все-таки здраво рассуждать, и не будем доверять только симптоматике. Дело в том, что сейчас не 17-й, не 18-й и даже не 19-й век, когда было две инфекционных болезни — чахотка и дизентерия», — подчеркнул специалист.

При этом для «дельта»-штамма наиболее уязвимы люди в возрасте 14-29 лет. «То есть если мы говорили, помните, весной — 65+, то у нас в основном это мобильные лица в настоящий момент и дети. И мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми одномоментно болеют и родители — и наоборот», — сказал в комментарии радиостанции «Говорит Москва» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Вместе с тем он назвал основной симптом этого штамма — нарушения пищеварения. По словам Горелова, он наблюдается у каждого третьего инфицированного и обратившегося к специалистам.

Нетесов, в свою очередь, заметил, что коронавирус «давно дошел» до детей. «Есть множество детей, у которых есть антитела, но которые практически не болели или родители не обратили внимание, что у их детей на один вечер температура поднялась до 37,5 градуса, а уже утром была норма, и они врача не вызывали», — сказал он.

По его словам, младшее поколение является одним из основных факторов, влияющих на распространение коронавирусной инфекции. Главная причина — в школы и детсады они ходят без масок и респираторов. «Я знаю десятки случаев, когда именно дети становились источниками заболевания», — заявил специалист, подчеркнув, что у большинства здоровых детей болезнь «протекает очень легко».

В то же время он призвал россиян быть материалистами и не верить в фейки: «Диванных рассуждений можно напридумывать много — и «5G», и «космическое излучение», и «вирус помолодел», и все что угодно».