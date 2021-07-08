В США рассказали об особенностях калифорнийского штамма коронавируса

Вакцины могут быть менее эффективны против нового калифорнийского штамма коронавируса. Речь идет о так называемом «эпсилон»-варианте. Об этом заявили ученые Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology в Сан-Франциско.

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Как пишет The New York Post, изменения в аминокислотных последовательностях снижают эффективность имеющихся вакцин до 50-70%. Благодаря мутациям вирус нейтрализует антитела, которые вырабатываются после вакцин Pfizer и Moderna.

Кроме того, под ударом также оказываются антитела, образуемые после перенесенного COVID-19.

Около 97% из 49 221 случая заражения этим вариантом были зарегистрированы в США, причем более половины — в Калифорнии. Однако доминирующим в мире является индийский штамм, или «дельта»-вариант коронавируса.

«Дельта» взломала защиту Pfizer

Израильские медики заявили, что штамм коронавируса «дельта» «взломал защиту» вакцины Pfizer. После проведенного исследования выяснилось, что эффективность препарата снизилась до 64%.

В то же время роста тяжелых случаев заболевания в стране не наблюдается.

Мутации «дельта» быстрее взламывают иммунную защиту от Pfizer, чем это удавалось другим вариантам вируса, отмечает профессор Ронит Кальдерон из Иерусалимского университета. «Мы видим, что устойчивость вакцины Pfizer к этому штамму – от 60% до 80%. При этом вакцинированные люди в 95% случаев переносят болезнь легко», – подчеркнула Кальдерон.

В свою очередь, индийские медики выяснили, как вакцина Covishield (местный аналог вакцины AstraZeneca) защищает от «дельты». По итогам исследования ученые указали, что две дозы препарата не смогли защитить от инфекции 18% пациентов. При этом большинство из них перенесли заболевание легко.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло на 24 818. В стране также зарегистрировали 734 летальных исхода, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованных 8 июля.

За сутки умерли 101 человек в Санкт-Петербурге, 32 - в Иркутской области, 27 - в Нижегородской области, 23 - в Краснодарском крае, 20 - в Московской области.

Статистика по Москве

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за последние 24 часа на 6 040, в столице зафиксировали 109 летальных.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в четверг опустился до 0,8, что стало минимумом с 6 мая, следует из подсчетов ТАСС.

В целом по стране этот показатель уменьшился до 1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Индийский штамм коронавируса

Штамм коронавируса, обнаруженный в Индии, более заразен и чаще вызывает серьезные осложнения, а также хуже поддается воздействию вакцин и лекарств.

Как отмечают во Всемирной организации здравоохранения, более заразным и более защищенным от иммунного ответа индийский вариант делают, скорее всего, мутации E484Q и L452R. Пока они не встречались, к примеру, у британского, южноафриканского и бразильского штаммов.

Симптомы индийского штамма коронавирусной инфекции у больных проявляются нетипично, люди ошибочно предполагают отсутствие заражения COVID-19. Так, например, нет исчезновения обоняния, а желудочно-кишечные симптомы могут быть похожи на отравление.

В Великобритании, где этот штамм стал доминирующим и быстро распространяется, больные COVID-19 теперь чаще всего жалуются на головную боль, боль в горле, повышенную температуру, кашель и насморк.

Молодые и здоровые люди могут легко принять заражение индийским штаммом за простуду.