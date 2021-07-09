«Привить все население»: Попова призвала к поголовной вакцинации

Главный санитарный врач России Анна Попова назвала наиболее эффективный способ победить пандемию коронавируса в стране. Ее слова передает в своем Telegram-канале журналистка Наиля Аскер-заде.

«Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой», — заявила глава Роспотребнадзора.

Попова также подчеркнула, что вакцина «защитит вас на 99,3%». «Вот остальные 0,7% — да, это зона риска. Но при этом люди не болеют тяжело после вакцинации почти во всех случаях», — сказала она. Глава Роспотребнадзора также сообщила, что человек, сделавший прививку, не может заразить других. Исключения встречаются крайне редко.

Реклама

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков одобрил предложение Поповой вакцинировать все население страны.

«Это же такое пожелание, к которому можно только присоединиться. Учитывая, что вакцинация является способом борьбы с пандемией, хотелось бы, чтобы все оказались привиты», — сказал представитель Кремля.

По его словам, ковид-диссиденты и «антиваксеры» будут оставаться всегда, однако необходимо стремиться к поголовной вакцинации. Песков добавил, что дефицита вакцины быть не должно, обороты поставок растут. Он также отметил, что предстоит завершить испытания вакцин на детях и подростках.

Накануне Попова отметила, что ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, поэтому локдаун вводить не стоит. «Мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают. Поэтому сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет», — сообщила глава Роспотребнадзора.

Новая модель

Модель вакцинации населения России должна быть обновлена, распорядился ранее глава правительства Михаил Мишустин.

«Роспотребнадзору и Минздраву… актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%», — говорится в сообщении на портале кабинета министров России.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал регионы, где вакцинация идет самыми быстрыми темпами. Охотнее всего люди прививаются от коронавируса в Москве, Подмосковье, Брянской области, Чечне, Туве и на Чукотке, а также в других регионах.

«Самый большой прирост (по темпам прививочной кампании) по стране за последнюю неделю дают такие регионы, как Москва… Брянскую область я бы хотел отметить, Краснодарский край, Липецкая область, Московская область, Адыгея, Башкортостан, Смоленская область, Тверская», — сказал он.

Хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 в России получили около 30 млн человек, добавил Мурашко.

Темп вакцинации растет

5 июля глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России выросли темпы вакцинации населения более чем в пять раз – если сравнивать с началом марта. Каждый день прививаются от коронавируса почти 500 тыс. россиян.

«Мы исходили из того, что 30 млн комплектов в месяц, и это мы говорили в мае, нам достаточно будет в том числе и для поставки на экспорт. Все зависит от того, какими темпами будет наращиваться темп внутренней вакцинации», — отметил он. По словам Мантурова, в РФ введено в оборот 36,7 млн доз вакцины. Планируется поставить еще 30 млн доз.

Динамика вакцинации в стране остается на низком уровне, признают в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство страны отказалось от планов привить 60% населения к концу лета.

«Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим, что только на этой неделе более или менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого у нас вакцинация была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности государством были созданы», — сказал он. Песков добавил, что «слава богу», прививаться стало все больше граждан, это поведение он назвал «сознательным». Сейчас в России привито недостаточное количество людей, из-за чего складываются идеальные условия для эволюции коронавируса. Об этом заявил замглавы НИЦ им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.