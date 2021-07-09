«Смертельная опасность»: Собянин рассказал о ситуации с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Москве остается смертельно опасной для многих жителей столицы. Об этом в пятницу, 9 июля, заявил мэр города Сергей Собянин.

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«Люди во многом болеют бессимптомно, и течение болезни вначале маскируется под ОРВИ, потом резко происходит ухудшение. Поэтому, несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остается крайне сложной, тяжелой и, я бы сказал, для многих смертельно опасной», — сказал градоначальник в интервью телеканалу «Россия-1».

Он призвал москвичей беречь себя, соблюдать требования Роспотребнадзора и максимально быстро пройти вакцинацию.

По его словам, в столице ежедневно госпитализируют около 1,7 тыс. тяжелых и очень тяжелых больных COVID-19. При этом около 110 тыс. жителей Москвы в день прививаются от коронавируса. В ближайшее время число привитых может достичь 3,5 млн, полагает мэр.

Ситуация в Москве

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 418 134 случая инфицирования, из них 6 643 — за последние сутки.

Выздоровели 1 214 731 человек, умерли 23 430 (1,65% заразившихся).

За сутки в городе зарегистрировали 102 летальных исхода.

Коэффициент распространения

Коэффициент распространения коронавируса в Москве увеличился до 0,83, следует из подсчетов ТАСС.

В среднем по России этот показатель вырос до 1,01.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

За последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 25 766 и составляет 5 733 218 с начала пандемии, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Зарегистрировано 726 летальных исходов – их общее число достигло 141 501.

Откуда россияне привозят «Дельту»?

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чаще всего россияне завозят новый «дельта»-вариант коронавируса после отдыха на Мальдивах, а также после поездок в Европу и США.

В свою очередь, эпидемиолог и доктор медицинских наук Александр Горелов указал, что «дельта»-вариант коронавирусной инфекции наиболее опасен для людей в возрасте от 14 до 29 лет.

«И мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми одномоментно болеют и родители, и наоборот», — добавил он.

Горелов также отметил, что невозможно доказать или опровергнуть искусственное или естественное появление коронавируса.

Ранее биологи и вирусологи из 20 стран мира опубликовали исследование, в котором указали, что коронавирус появился не из уханьской лаборатории в Китае.