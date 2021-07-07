Цены на ПЦР-тесты проверят, госуслуги ускорят. Новое по коронавирусу в России

Цены на ПЦР-тесты

Одно из поручений премьер-министра Михаила Мишустина, данное в ходе заседаний Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, коснулось последствий возросших темпов вакцинации в стране. Это, в частности, связано с сигналами граждан о росте цен на ПЦР-тесты и другие анализы.

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«В последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит», — заявил Мишустин.

В связи с этим Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзору поручено провести проверку деятельности частных коммерческих клиник и лабораторий. О результатах ведомства должны проинформировать правительство 19 июля.

О проблеме возросших цен на тесты говорилось еще в июне. Провести соответствующую проверку попросила главный санитарный врач России Анна Попова, заявившая, что нарушений со стороны государственных лабораторий нет, тогда как некоторые частные компании позволяют себе «необоснованно» завышать цены на анализы и увеличивать сроки их проведения. Попова связала проблему это с тем, что клиники поднимают цены и принимают большое количество заказов, не справляясь с нагрузкой. В итоге Роспотребнадзор пообещал проконтролировать, чтобы исследования проводились клиниками не более чем в 24-часовый период.

Вакцин должно хватить

Со вспышкой коронавируса также существенно возрос спрос на вакцинацию. Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, иммунизация идет очень активно — по стране ежедневно прививаются 850 тыс. человек. Некоторые регионы из-за этого столкнулись с нехваткой вакцин.

В Москве, например, неделю назад закончился препарат «КовиВак», позднее также стало известно о дефиците «ЭпиВакКороны». В большинстве пунктов сейчас доступна вакцинация только «Спутником V», ревакцинироваться также можно пока только этой вакциной.

«Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцины есть. Важно своевременно поставлять ее во все регионы страны», – подчеркнул глава кабмина.

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Как поручил Мишустин, Минпромторг должен будет предоставить правительству отчет в виде помесячных планах выпуска вакцин основными производителями на период до конца 2021 года. Также премьер-министр распорядился взаимодействовать с производителями и регионами и тщательно отслеживать потребность в вакцине.

«Госуслуги» оптимизируют

На прошлой неделе портал государственных услуг был вынужден ограничить доступ к сервису из-за большого количества посетителей. Сайт оказался не готов к наплыву не только желающих записаться на вакцинацию, но и подающим заявления на детские льготы после того, как ряд указов подписал президент.

В некоторых регионах еще вчера «лист ожидания» на госуслугах превышал 20 тыс. человек — такая очередь сформировалась в Забайкалье. Также некоторое время было невозможно записаться на вакцинацию: сайт предупреждал, что сервисы Минздрава работают с перебоями.

В пресс-службе «Вымпелком» уточнили ТАСС, что среднесуточное количество посетителей госуслуг с начала мая увеличилось в 2,5 раза, в Москве трафик и вовсе увеличился пятикратно.

Мишустин дал блок поручений для решения проблем работы госуслуг и прочих сервисов. Минздрав и Минцифры при участии региональных властей назначены ответственными за то, чтобы обращения граждан по коронавирусу рассматривались в течение суток, а люди оперативнее получали необходимую информацию. Им же поручено провести работу по модернизации Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Помимо прочего, Роспотребнадзор обязали подготовить предложения с целью сокращения сроков передачи результатов ПЦР-тестов из лабораторий на портал госуслуг до двух часов. То же самое касается контроля за тем, чтобы данные о прививке и сертификации быстрее появлялись в личном кабинете пользователя.

«Черный рынок»

С начала года только в Москве было заведено 49 уголовных дел из-за фиктивных документов по вакцинации и тестам.

Высок спрос на такие услуги среди людей, нежелающих делать прививку, но попадающих под категорию тех, для кого иммунизация обязательна. В сети поиск по покупке справок и анализов о коронавирусе не составляет труда, но проблема зачастую заключается в том, что такие ресурсы быстро блокируют. Промышляют этой деятельностью и клиники, против которых тоже возбуждают уголовные дела.

Проблемой поддельной документации о COVID-19 по поручению главы кабмина занимаются сразу Минцифры, Минздрав, МВД, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФНС и Роскомнадзор.

За подделку и использование фиктивных справок, напомним, действует уголовное преследование. По ст. 327 УК РФ для лиц, производящих «липовые» документы, максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы. За использование заведомо ложного документа может грозить арест до шести месяцев.