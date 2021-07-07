Кабмин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Проверку обоснованности формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях проведут Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор», — говорится в заявлении.

ФАС и Роспотребнадзор должны представить правительству соответствующий отчет до 19 июля.

Как отметил Мишустин, многие люди обеспокоены тем, что анализы дорожают, а сроки их выполнения увеличиваются.

Ранее Роспотребнадзор смягчил правила въезда в Россию. Привитым россиянам не требуется больше сдавать двукратные тесты на коронавирус по возвращению из-за рубежа. Это же относится к переболевшим жителям страны.