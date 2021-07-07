В России выявлено 23 962 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 23 962 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи заболевания выявлены во всех 85 регионах страны, при этом 12,3% заболевший не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 725 пациентов с COVID-19, полностью выздоровели 20 067 человек.

За весь период пандемии в стране зарегистрировано 5 682 634 случая заражения коронавирусом, 140 041 заболевший скончался, выздоровели 5 121 919 человек.

Днем ранее, 7 июля, в России был зафиксирован антирекорд по числу умерших пациентов с COVID-19 — 737 человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».