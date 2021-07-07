В Роспотребнадзоре назвали сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, когда в России появится коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы знаете, если нам не удастся к сентябрю, то я не теряю надежды, что в октябре мы это совершим. Потому что в настоящий момент дефицита вакцинных препаратов нет», — сказал он.

По его словам, Россия является единственной страной, в которой врач может предложить пациенту на выбор три абсолютно разные вакцины. Он отметил, что это очень важно в той ситуации, если у человека есть определенные противопоказания или аллергические реакции.

Кроме того, Горелов подчеркнул, что альтернативы вакцинации как способа защитить жизнь и здоровье на сегодняшний день нет.

Например, в Исландии привито уже 90% населения и на протяжении трех недель случаи заражения не регистрируются. В стране также отменены все ограничительные мероприятия, в частности ношение масок, добавил эксперт.

Ранее академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский заявил, что пандемия коронавирусной инфекции закончится, когда у россиян сформируется коллективный иммунитет. По его словам, его можно достичь в течение полугода.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».