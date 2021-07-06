Пока подозреваемый: на экс-губернатора Белых завели новое дело

Следственный комитет возбудил новое дело против бывшего губернатора Кировской области, ныне заключенного Никиты Белых. Как сообщается в релизе на официальном сайте ведомства, Белых подозревают в преступлении, предусмотренном ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ), максимальное наказание по нему — до семи лет лишения свободы. На текущий момент экс-чиновник находится в статусе подозреваемого, обвинения ему не предъявлены.

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Поводом к новому уголовному преследованию Белых стал инцидент шестилетней давности. Так, по версии следствия, в 2015-м тогда еще исполняющий обязанности главы Кировской области инициировал заключение договора займа договора АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» с неназванной компанией области на сумму 320 миллионов рублей. Договор предусматривал возвращение денежных средств с процентами до ноября 2016-го, однако в полном объеме «КРИК» свою сумму обратно так и не получило.

Уточняется, что Белых после оформленного займа давал в ходе рабочих совещаний давал распоряжения о распределении этих средств на нужды иных юридических лиц, не связанных с уставными целями деятельности АО «КРИК». Целью манипуляций было кратковременное улучшение финансового положения лиц, находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии.

К дедлайну долг не был возвращен «КРИК», после чего акционерное общество обратилось в суд. Арбитражный суд Кировской области встал на сторону АО, взыскав с правительства области денежные средства на сумму более 202 млн рублей в рамках погашения задолженности. Куда делить остальные 118 млн, не говорится.

Таким образом, по мнению следствия, противоправные действия Белых нанесли областному правительству материальный ущерб на указанную сумму, то есть имел место факт существенного нарушение прав и охраняемых законом интересов общества и государства. В настоящий момент устанавливаются все детали произошедшего, расследование продолжается.

8 лет за взятку

Белых попал в поле зрения Следственного комитета в 2016-м. В июне того года губернатор был задержан сотрудниками СК и ФСБ в одном из ресторанов Москвы за получением взятки на сумму €100 тыс. (особо крупный размер) меченными купюрами. Белых доставили в СК и спустя два дня предъявили официальные обвинения.

Следствие настаивало, что эти деньги были частью взятки, которую Белых получил от гражданина Германии Юрия Зудхаймера, проходившего впоследствии свидетелем по делу, за покровительство его бизнесу. Зудхаймер возглавлял АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Инвестпрограммы этих компаний входили в число приоритетных проектов Кировской области. В частности, на льготных условиях они получили в аренду лесные участки, но не полностью выполняли условия проекта, что грозило им расторжением договора. Белых, как считают следователи, не зафиксировал эти нарушения в обмен на денежное вознаграждение.

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Позднее в материалах дела появился второй эпизод, по которому, впрочем, Белых оправдали за недостаточностью доказательной базы. Там речь шла о получении взятки от предпринимателям Альберта Ларицкого в 2011-12 году, который тогда возглавлял эти компании.

По версии самого Белых, он стал жертвой провокации спецслужб. Он утверждал, что никогда не брал взятки, а полученные от Зудхаймера средства в момент задержания предназначались на нужды города. Впоследствии вину чиновник так и не признал, его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу более чем 48 млн рублей.

Связь с «КРИК»

Уже во время отбывания наказания в колонии в Рязанской области Белых дважды этапировали в Киров для дачи показаний по делу о расследовании финансовой деятельности «КРИК».

На последнем допросе речь шла о злоупотреблении полномочиями в рамках выделения бюджетных средств на докапитализацию корпорации в целях приобретения служебного жилья.