Экс-губернатора Белых уволили из библиотеки в колонии

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, осужденного за взятку, уволили из библиотеки колонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ФСИН по Рязанской области.

По словам источника, Белых был уволен за нарушение режима содержания. Он также добавил, что осужденный не жалуется на новую работу в швейном цеху, оплата у него сдельная.

Представитель ФСИН рассказал, что в настоящее время Белых работает над заказом по пошиву игрушек.

В феврале 2018 года суд признал Никиту Белых виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам лишения свободы и штрафу в 48 миллионов рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Часы кировского экс-губернатора Белых проданы почти за 475 тысяч рублей

— Суд отказал Белых в отсрочке выплаты 48 млн рублей

— Экс-губернатор Белых стал библиотекарем в колонии