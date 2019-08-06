Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе

Супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина заявила, что разводится с ним. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

В опубликованном в соцсети видео она призналась, что решение далось им с мужем непросто.

Она добавила, что развестись решила из-за многочисленных угроз, поступающих в ее адрес и в адрес ее коллег.

Екатерина Белых, по ее признанию, сблизилась с экс-губернатором незадолго до его ареста. Свадьба состоялась после того, как политик попал в СИЗО.

Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн рублей за взяточничество.