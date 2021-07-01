Предпосылок засухи нет: какая погода ждет москвичей в июле

Через несколько дней в Центральной части России установится малоподвижный «блокирующий» антициклон, и температура воздуха будет превышать норму на 5-6 градусов, сообщили «Газете.Ru» метеорологи. Однако они считают, что ждать экстремальной засухи в связи с этим все же не стоит.

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«Такой аномальной жары, как на прошлой неделе, в большинстве районов скорее всего уже не будет. Тем не менее температура воздуха окажется существенно выше нормы, градусов на 5. Прогноз небывалой засухи в июле, который активно тиражируется в соцсетях и на новостных сайтах, выглядит слишком смело», — сообщил доцент кафедры метеорологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Павел Торопов.

«Не вижу предпосылок сильнейшей засухи. К концу первой декады июля в Москве и Подмосковье температура повысится до +25…+30℃. То есть можно говорить об очень теплой погоде с превышением нормы на 5-6 градусов к концу декады. Сейчас это пока 1-3 градуса.

Температура повысится, но мы не ждем повторения того процесса, который был в 20-х числах июня. Осадки в ближайшие два дня возможны, но затем будет период без них», — добавил руководитель прогностического центра «МЕТЕО», климатолог Александр Шувалов.

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Засуха исключена и потому, что зима на большей части Европейской территории была достаточно снежная, а весна — дождливая, отмечают эксперты. По их словам, в большинстве районов почва не испытывает дефицита влаги, даже несмотря на экстремально жаркие дни в июне.

«Июль считается в Москве и в большинстве областей европейской части России самым дождливым в году — месячная сумма осадков за центральный месяц обычно оказывается самой высокой. Однако значительная часть влаги, выпадающей в виде дождей, испаряется. Поэтому засушливость июля определяют не столько текущие погодные условия, сколько запас почвенной влаги, накопленный весной и в начале лета», — пояснил Павел Торопов.

При этом он не исключил засухи в августе.

«Физически обоснованный прогноз невозможно сделать больше, чем на две недели. Безусловно, в том случае, если вторая половина июля и август будут сухими, то к концу лета мы получим экстремальную засуху. Но строго спрогнозировать сейчас это невозможно», — заключил Торопов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что июль будет солнечным и засушливым с вероятностью в 60-70%.

«Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в девять-десять лет», — сказал он РБК.

По долгосрочным прогнозам, в регионе ожидается не более 20-30% месячной нормы в 94 мм, а северо-запад Центральной России и вовсе может остаться без дождей — это и приведет к засухе. Тишковец напомнил, что похожая ситуация за последние 55 лет складывалась в 1972 году — тогда выпало 16 мм осадков.