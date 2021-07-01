Синоптик предупредил москвичей о засухе, которая бывает раз в 10 лет

Жителей Москвы и Центральной России в июле ждет засуха, которая наблюдается раз в десять лет. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА «Новости».

«Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в 9-10 лет», — сказал он.

По словам синоптика, в июле выпадет только 20-30% месячной нормы осадков (94 миллиметров), а на северо-западе региона может «вообще не выпасть ни капли дождя».

Специалист рассказал, что такая ситуация наблюдалась в 2014 году (4 миллиметра), 2010 году (12 миллиметров), 2002 году (23,8 миллиметра), 1997 (6 миллиметров) и 1972 году (16 миллиметров).

Также Тишковец отметил, что в июле ясных дней будет больше в два-три раза по сравнению со средними показателями середины лета. Температура, в свою очередь, будет на 0,5-1°C выше нормы.

Ранее москвичей предупреждали, что супержаркой погоды в городе пока не прогнозируется.