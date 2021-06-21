Погода в Петербурге третий день подряд бьет температурные рекорды

Температура в Санкт-Петербурге достигла рекордных +30,7⁰С. Об этом заявил «Интерфакс» главный синоптик города Александр Колесов.

«Всего 10 часов утра, а уже перекрыли максимум температуры для сегодняшнего дня. Это уже третий рекорд подряд. Завтра тоже готовимся к рекорду», — сказал он.

Согласно синоптику, последний раз подобная высокая температура (+30,4⁰С) в это время фиксировалась в городе в 2006 году.

Жаркая погода установилась в Санкт-Петербурге 19 июня, когда столбики термометров достигли +30,7⁰С, побив рекорд 1905 года. На следующий день температура поднялась до +30,6⁰С, что выше максимума 2006 года. Синоптики прогнозируют, что подобная погода продлится в городе до конца недели.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что Россию ожидают новые температурные рекорды. По его словам, столбики градусников поднимутся до максимальных значений в средней полосе страны: от Великого Новгорода до Нижнего Новгорода. Снижение температуры, по его прогнозам, начнется с 22 июня.