«Убийственное решение»: Кубань просят смягчить меры для туристов

Ростуризм обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой разрешить въезд непривитым туристам на курорты региона после 1 августа.

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Напомним, что, согласно постановлению местных властей, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 1 июля для заселения в гостиницы, санатории и пансионаты будет необходимо предоставить сертификат о пройденной вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

С 1 августа меру ужесточат, и допуск на курорты будет доступен только привитым.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, задача ведомства в летний сезон, который пришелся на очередной пик пандемии, обеспечить безопасность туристам, и людям рекомендуется вакцинироваться, однако и бизнес тоже не должен пострадать. Этим вызвана инициатива о сохранении ПЦР-теста в качестве альтернативы вакцинации для гостей Кубани.

«Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне», — приводит слова Догузовой официальный сайт Ростуризма.

Власти Краснодарского края, комментируя просьбу Ростуризма, заявили, что на данный момент не рассматривают никаких изменений в новые правила для туристов.

В свою очередь Роспотребнадзора рекомендовал руководству региона внести коррективы в принятые меры и разрешить заселение в гостиницах для недавно переболевших COVID-19, заявила глава ведомства Анна Попова .

Не только COVID-free курорты

Распоряжение правительства Краснодарского края об ужесточении мер на курортах вышло 24 июня и было вызвано ростом заболеваемости COVID-19 в регионе. Так, за последние дни показатели новых случаев заражения стали максимальными с января, также растет количество госпитализаций и летальных исходов.

Изначально Кондратьев сообщил, что мера о наличии обязательной вакцинации или ПЦР-теста будет распространяться на отели, гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря. Позднее, впрочем, заявление губернатора уточнили: к детям это не относится в силу того, что несовершеннолетним антиковидные прививки пока не делают. Но кардинально ситуацию это не меняет: основные туристические объекты через месяц смогут принимать только гостей с прививками.

На Кубани со вспышкой коронавируса борются и другими способами.

Предвещало указ о курортах постановление местного санитарного врача о принудительной иммунизации части населения — как и во многих других регионах, в течение двух месяцев как минимум 60% сотрудников, чья деятельность связана с большим количеством контактов, должны ввести два компонента вакцины.

Соблюдение масочно-перчатного режима и социальной дистанции в Краснодарском крае также остается обязательным к исполнению. Людям из групп риска рекомендуется нахождение на самоизоляции.

Туриндустрия против

Опасения по поводу нововведения правительства Краснодарского края об антиковидных курортах возникли не только у Ростуризма.

Ассоциация туроператоров России также направила прошение на имя губернатора Кондратьева о возможности допуска гостей на кубанские курорты с ПЦР-тестом. Вице-президент организации Илья Уманский в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что решение властей может привести к срыву туристического сезона.

Это связано с тем, что работа курортов, по его словам, формирует порядка 35% доходов отрасли за все лето, и бизнес в таком случае рискует понести серьезные убытки.

«Мы предполагаем, что можно ожидать значительно количество аннуляций бронирований, которые совершены, и значительный отток людей с курортов и, самое главное, их переориентация на зарубежное направление: та же Турция довольствуется только ПЦР-тестом. Формирование таких неконкурентных мер для наших туристов сильно нас беспокоит», — объяснил Уманский.

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В Российском союзе туриндустрии уже зафиксировали резкий спад интереса к отечественным южным курортам.

«Вчера встали продажи. При том, что курорты проданы до осени включительно, но продажи еще шли, потому что места есть. Также начались массовые звонки с вопросами об аннулированиях – на каких условиях, можно ли это сделать, будут ли штрафы, какие будут штрафы», — заявила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина в эфире «Эхо Москвы».

«Впечатление, что господин Кондратьев живет в другом мире», — добавила она.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе еще жестче высказалась по поводу сложившейся ситуации. Она, в частности, назвала решение Кондратьева «убийственным» и «невзвешенным» и выразила недоумение в связи с тем, почему российские регионы, в отличие от зарубежья, не предоставляют туристам выбор, исключая возможность отдохнуть с отрицательным ПЦР-тестом. Усугубляет положение уже запланировавших отдых на Кубани туристов, по ее словам, тот факт, что в ближайшую неделю (формальный дедлайн для тех, кто планирует заселение в первых числах августа) записаться на прививку технически сложно.

«Меньше часа прошло после публикации сообщения, а аннуляции уже начались. <...> Это решение просто убийственное для наших курортов и для всей туриндустрии. Возможно, губернатор таким образом борется за чистоту пляжей и снижение цены – безусловно, этот результат будет достигнут. Загрузки отелей упадут гарантированно - и пляжи будут чистыми, и цена снизится. Но если мы говорим о регионе, который зарабатывает на туризме, и индустрии, которая больше всех пострадала во время пандемии – то решение в этом смысле странное», — приводит слова Ломидзе Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Теперь Ассоциация намерена обратиться не только к Кондратьеву, но и к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и в Федеральное агентство по туризму с просьбой «уравнять» отдыхающих на российских курортах с теми, кто ездит за границу.

О том, что спрос на российские курорты упал почти на 50%, свидетельствуют также данные сервиса Level.Travel. Причем произошло это еще до новостей об «антиковидных» курортах: когда Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Турцией, к туроператорам регулярно стали поступать сообщения о возможности поменять путевку в пользу более дешевых аналогов зарубежья. Не исключается, что свою роль сыграла и непогода в южной части страны, тоже оттолкнувшая часть туристов.