В Российском союзе туриндустрии прокомментировали ограничительные меры на Кубани

Введение новых требований для заселения на курорты Краснодарского края приведет к снижению количества гостей. Об этом заявил газете «Известия» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«К провалу сезона это не приведет, но, безусловно, гостей в этих условиях поедет меньше», — сказал Барзыкин.

Эксперт отметил, что к августу число вакцинированных граждан возрастет, поэтому сейчас оценить возможные убытки отельеров сложно. По словам Барзыкина, основная сложность заключается в отсутствии нормативно-правовых актов, которые содержат порядок и условия возврата средств.

«Сегодня целые государства запрещают въезд без вакцинации, начиная от Таиланда и заканчивая Израилем. У нас такое требование тоже ввел ряд субъектов. Ситуация с коронавирусом очень серьезная», — резюмировал эксперт.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 августа курорты региона закроют для не привитых от коронавирусной инфекции граждан. Мера не затронет тех, кто имеет медицинские противопоказания.

С 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах и санаториях будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста или сертификата вакцинации.