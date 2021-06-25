Ростуризм попросил пускать туристов на Кубань после 1 августа по ПЦР-тесту

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в агенстве попросили властей Краснодарского края продолжить после 1 августа принимать не только вакцинированных туристов, но и с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ориентируясь на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии, я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом», — сказала она.

По ее мнению, это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне.

Ранее в АТОР заявили, что требование администрации Краснодарского края к отелям с 1 августа принимать только привитых от COVID-19 туристов технически невыполнимо, учитывая промежуток в 21 день между введением двух доз препарата, а также очередей на вакцинацию во всех регионах страны.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что с 1 августа курорты региона закроют для не привитых от коронавирусной инфекции граждан.