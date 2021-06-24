В АТОР прокомментировали ввод ограничений для туристов на Кубани

Требование администрации Краснодарского края к отелям с 1 августа принимать только привитых от COVID-19 туристов технически невыполнимо, учитывая промежуток в 21 день между введением двух доз препарата, а также очередей на вакцинацию во всех регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации направили обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе Ростуризма Зарине Догузовой и вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко.

«В настоящее время уже начались массовые аннуляции туров и бронирований гостиниц, в результате которых туристский бизнес понесет большие потери — только на август 2021 года приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ассоциации подчеркнули, что данная ситуация может нанести серьезный удар по туроператорам, которые будут вынуждены осуществить возврат денежных средств путешественникам.

Согласно информации из обращения, по предварительным данным, спрос на курорты Краснодарского края может снизиться примерно на 50%.

Уточняется, что в АТОР попросили губернатора края рассмотреть возможность применения ковидных ограничений в регионе по аналогии с популярными у туристов зарубежными странами и «разрешить отелям принимать гостей как с сертификатом о вакцинации, так и при наличии отрицательного ПЦР-теста».

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что с 1 августа курорты региона закроют для не привитых от коронавирусной инфекции граждан.