Закрытые пляжи, нерабочие дни: как Крым борется с последствиями наводнения

Президент России Владимир Путин распорядился привлечь необходимые ресурсы для помощи в ликвидации последствий наводнения в Крыму. Поручения по наращиванию группировок ведомств в регионе получили министр обороны Сергей Шойгу и глава МЧС Евгений Зиничев. В частности, Минобороны увеличило численность своих сил в 14 раз. Сейчас в пострадавших районах к работам привлечены 21 тыс. человек и почти полторы тысячи единиц специальной техники.

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Обеспечением санитарно-эпидемиологического контроля на полуострове займется вице-премьер Татьяна Голикова. Также, как уточнил спикер Кремля Дмитрий Песков, главе республики Сергею Аксенову указано «самым активным образом принимать решение в этих работах».

«Сложной остается ситуация в городе Ялта. На ряде улиц продолжает идти вода, однако на Парковом спуске в пгт (поселок городского типа. — «Газета.Ru») Кореиз и на улице Кривошты ситуация приходит в относительную норму, в скором времени будем приступать к уборке завалов», — написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По поручению президента Крым получит масштабную экстренную помощь от федерального центра для устранения последствий затоплений.

На прошлой неделе мощный циклон привел к тому, что на территории Крыма выпала двухмесячная норма осадков — в последний раз такие аномалии были зафиксированы в регионе 99 лет назад. В первый день тропических ливней особенно пострадал восток полуострова, где около 300 зданий и центральных улиц Керчи и близлежащих районов оказались затоплены.

На следующий день в Ялте в результате выхода из берегов реки Водопадная был перекрыт проезд в город, затоплены дома, прекращена подача коммунальных услуг и объявлена эвакуация части населения на время устранения последствий. Стихия также коснулась Феодосии, Ленинского и Кировских районов Крым. По последним данным ялтинской мэрии, пострадали 43 человека, один человек погиб.

По всему Крыму было объявлено штормовое предупреждение и введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за угрозы продолжения дождей и шквалистого ветра.

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В региональном управлении МЧС в ближайшие дни не исключают новых катаклизмов. По прогнозу синоптиков, аномальные осадки, которые могут привести к повторным, но менее значительным подтоплениям, ожидаются 21 и 22 июня. Они будут нести кратковременный характер.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 21 июня, в течении суток 22 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», — говорится в сообщении главного управления МЧС по региону.

В связи с этим местное правительство объявило 22 и 23 июня нерабочими днями в Ялтинском районе. Также Роспотребнадзор предписал временно (конкретные сроки не называются) прекратить работу пляжей в районах, которые пострадали от последствий потопа. Это связано с ухудшением качества морской воды, добавили в ведомстве. В министерстве курортов и туризма Крыма в свою очередь утверждают, что угрозы для отдыхающих на полуострове туристов нет.

После Крыма муссонные явления, схожие с теми, что были на полуострове, передвигаются на север России и потенциально могут затронуть всю страну. Об этом начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления гидрометеорологической службы Николай Терешонок рассказал порталу URA.RU. По мнению климатологов, стихийные осадки с большой долей вероятности вызваны глобальным потеплением — дождей становится больше из-за увеличения температуры Черного моря.

«Температуры там в последнее время находятся на максимуме», — констатировал доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семенов.