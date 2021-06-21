Роспотребнадзор предписал закрыть пляжи в пострадавших районах Крыма

Роспотребнадзор запретил использовать пляжи на пострадавших из-за ливней территориях Крыма и Севастополя. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения связаны с ухудшениям качества морской воды.

«Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях», — говорится в публикации.

Сроки запрета не уточняются.

Ранее республиканское МЧС предупредило о новых сильных дождях в Крыму. По данным ведомства, вечером 21 июня, в течение суток 22 июня на полуострове ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

В связи с наводнениями на полуострове президент России Владимир Путин дал поручения нескольким ведомствам и властям Крыма.