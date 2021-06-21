Президент России Владимир Путин дал поручения в связи с наводнениями в Крыму. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой поручено принять меры для обеспечения нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки на полуострове.

Глава Минобороны Сергей Шойгу должен использовать необходимые силы и средства, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений в Ялте и в других районах Крыма.

Главе МЧС Евгению Зиничеву поручено расширить группировку экстренных служб на полуострове и принять необходимые меры для экстренной ликвидации последствий наводнений.

При этом главу республики Сергея Аксенова призвали «самым активным образом участвовать в соответствующих работах», которые по указанию президента получат экстренную и масштабную помощь на федеральном уровне.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению более 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

Ранее сообщалось, что в Ялте несколько домов ушли под воду в результате потопа.