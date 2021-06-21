Дельта плюс: что известно о новой версии «индийского» штамма

Глава Управления медобразования и исследований Индии доктор Татьярао П. Лахан сообщил, что в индийском штамме Махараштра выявили 20 случаев заражения новым штаммом коронавируса Sars-CoV-2. Его слова передает телеканал India TV.

Новый штамм, названный «Дельта плюс», отличается наличием в спайковом белке мутации K417N. Она способна снижать активность антител у переболевших COVID-19 и привитых от него.

«Мы нашли «Дельта плюс» в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов», — заявил индийский ученый. По его словам, пять случаев заражения зафиксировали в порту Ратнагири. У двоих человек не было никаких симптомов. Власти стараются сдержать распространение нового штамма, создавая для этого зоны изоляции и опечатывая районы, где нашли «Дельта плюс».

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Гость из Индии

10 июня глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что найденный в Индии штамм коронавируса вызывает наибольшую обеспокоенность. Он заразнее «оригинального» коронавируса и опасен даже для людей с иммунитетом, отмечал чиновник.

Примерно в то же время резко начало расти количество заразившихся коронавирусом в Москве. Власти города отметили, что 90% случаев заражения приходится как раз на «индийский» штамм — «Дельта».

Именно он вызвал коллапс системы здравоохранения в Индии этой весной. Впоследствии «Дельту» выявили в Британии, США, Сингапуре, Германии и ряде других стран. В России новый штамм впервые обнаружили 15 мая у студентов из Индии, прилетевших на учебу в Ульяновск.

Симптомы COVID-19, вызванного штаммом «Дельта», отличаются от «классического ковида». Обычно он вызывает у заболевших диарею, тошноту и рвоту, сильный насморк, боль в горле, ноющие суставы. В тяжелых случая «индийская» версия может привести к тромбозу вен на ногах и даже гангрене.

При этом болеют в основном люди молодые, не старше 40 лет. Скорость распространения «Дельты» усугубляется тем, что в легкой форме вызываемый им COVID-19 практически неотличим от обычной простуды или гриппа. Кроме того, «индийский» штамм может заражать людей с прививкой или уже переболевших ранее. Однако, отмечал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пока нельзя сказать, что «Дельта» более летален.

«Он более контагиозный. Пока мы не можем сказать, что он более летальный. Он более заразный, поэтому вакцинация необходима», — сказал министр.

Индийская мутация сокращает время, за которое болезнь развивается от легких симптомов к тяжелым формам. Из-за этого уменьшается время выработки антител организмом, объяснял глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Это картина, которая, по всей видимости, дает «индийский» штамм, она более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с «уханьским» штаммом... Он злее», — отметил он.

В целом коронавирус стал более непредсказуемым. считает врач-инфекционист Светлана Малиновская.

«Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов»,

— заявила она. После этого у пациента может произойти инфаркт.

Однако менять состав вакцины «Спутник V» ученые не намерены. По словам Гинцбурга, препарат эффективно защищает от «индийского» штамма, поскольку направлен на основополагающий белок коронавируса, остающийся неизменным. Через несколько месяцев главную роль может начать играть совершенно новый штамм, и делать под каждый из них новую вакцину нецелесообразно.