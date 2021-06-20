Против «Дельты»: как лечиться от коронавируса в домашних условиях

За последние сутки Оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса в России зафиксировал 17 611 случаев заражения. Продолжает набирать обороты новый индийский штамм – «Дельта». Только в Москве им оказались заражены более 80% инфицированных.

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«Хочу отметить, что мы в силу того, что появились новые варианты течения заболевания, корректируем наши схемы лечения», — сказал 17 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Медики прогнозируют новую волну пандемии. «Газета.Ru» опросила специалистов и узнала, как лечится «Дельта» в домашних условиях и что делать в ожидании врача.

«На данный момент лечение нового штамма ничем не отличается от лечения предыдущего», — рассказала иммунолог Мария Польнер.

При появлении симптомов ОРВИ главное – самоизолироваться, подчеркнула она. Необходимо вызывать врача на дом, а не ходить в лечебные учреждения в поисках помощи. Также не стоит идти в аптеку, лучше воспользоваться доставкой или попросить родных и близких бесконтактным способом передать препараты.

«Сейчас нагрузка на специалистов возрастает, и у врача может не быть физической возможности прийти на дом по первому требованию.

Поэтому набираемся терпения и до 5-7 дня болезни не паникуем, лечимся симптоматически — парацетамол или ибупрофен при температуре, промывание носа морской водой, обильное теплое питье, больше отдыха», — посоветовала специалист.

Если температура выше 38 градусов, можно сбивать нестероидными противовоспалительными медикаментами (НПВП), добавила врач-терапевт, медицинский директор Checkme Алевтина Федина. Однако важно ими не увлекаться, ведь чрезмерное употребление грозит язвенной болезнью, гастритом, нарушением работы печени и почек.

Если у вас бессимптомное течение, то лекарствами тоже лучше не злоупотреблять. «Лечение бессимптомным больным не нужно, но необходимо следить за своим состоянием после болезни – различные осложнения возникают в 85% случаев. Всем, кто заболел, через два месяца также обязательно рекомендуется сдать коагулограмму, чтобы проверить, не повлиял ли COVID-19 на свертываемость крови», — пояснила Федина.

Противовирусных препаратов с доказанной эффективностью и безопасностью против коронавируса на данный момент нет, напомнила Мария Польнер.

«Это относится и к «Фавипиравиру», который активно применялся в прошлом году. Иммуномодулирующие препараты неэффективны, а также, возможно, не безопасны. Антибактериальная терапия должна назначаться строго при подтверждении бактериальных осложнений, а не в первые дни болезни «на всякий случай», — предупредила она.

Иммунолог также отметила, что препараты против образования тромбов – антикоагулянты – назначать себе самостоятельно нельзя ни в коем случае. Такие лекарства повышают риск кровотечений, поэтому их должны прописать в стационаре, под наблюдением врачей.

«Тревожными знаками являются проявление одышки и боли за грудиной, лихорадка более 5 дней, новый подъем температуры после нескольких дней улучшения. В этом случае стоит вызвать «Скорую помощь» и решить вопрос о проведении КТ и госпитализации», — сказала Польнер.

В первую очередь всегда стоит помнить, что лучшее лечение – профилактика, напомнила врач. Поэтому стоит соблюдать правила эпидемиологической безопасности — носить маски, избегать скопления людей и как можно скорее вакцинироваться.