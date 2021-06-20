«Он злее»: чем опасен «индийский» штамм

Распространение коронавируса нового типа будет ускоряться, препятствовать новым формам COVID-19 можно только вакцинацией большей доли населения, рассказала руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

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По ее словам, в России необходимо сформировать коллективный иммунитет у населения, «чтобы новые формы вируса не получали возможности быстро распространяться».

«Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, небольшая. Это значит, что вирус будет распространяться еще быстрее, проще», — пояснила специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Самой опасной мутацией SARS-CoV2 является B.1.617 – так называемый «индийский штамм», или, как его еще называют, Delta-вариант. Болезнь при заражении протекает молниеносно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Он [индийский штамм] злее. Он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания. Тем самым сокращая время возможного появления собственных антител», — пояснил Гинцбург.

При этом он согласился со Сперанской, что единственным способом борьбы против любых мутаций COVID-19, в том числе – и самых опасных, является вакцинация.

Гинцбург также заявил, что созданный его учреждением препарат «Спутник V» защищает от всех известных на сегодняшний день разновидностей коронавируса, передает РИА «Новости».

«Антитела, которые получаются в результате использования «Спутника V», защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от «британского», и кончая, соответственно, штаммом Delta, «индийским штаммом», — подчеркнул академик.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также заверил, что активная вакцинация позволит предотвратить распространение «индийского штамма», пишет ТАСС.

«Важно вакцинироваться и, в случае необходимости, ревакцинироваться как можно быстрее, чтобы защитить себя и своих близких и избежать повторения негативного сценария развития эпидемии, который произошел в Индии», — заявил Дмитриев

Накануне в Москве было зарегистрировано максимальное суточное число новых случаев COVID-19 — 9120. При этом, почти у 90% госпитализированных пациентов был определен именно Delta-вариант.

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«Индийский штамм» с момента обнаружения в октябре прошлого года в городе Нагпур успел распространиться в десятках стран, спровоцировав новую волну инфицирования. Это создало дополнительную нагрузку на системы здравоохранения и привело к отмене в целом ряде стран планов по открытию границ.

«Вариант Delta уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире из-за его значительно увеличенной трансмиссионной способности», — сказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Согласно данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, на Delta сейчас приходится более 6% секвенированных образцов вирусов в США – стране, являющейся лидером по количеству заболевших (34,3 млн) и умерших (617 тыс.) от COVID-19.

Хотя это может показаться относительно небольшой долей, скорость распространения этого варианта вызывает беспокойство. Месяц назад Delta-вариант составлял чуть более 1% секвенированных образцов вируса, согласно данным CDC.

Эксперты считают, что именно Delta ответственен за новую волну инфицирования, наблюдаемую в самой Индии в последние два месяца. По словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, у британских властей этот штамм также вызывает беспокойство: на этот вариант приходится 91% новых случаев COVID-19.

В целом этот вариант был выявлен в 74 странах на всех континентах, кроме Антарктиды, сообщила ВОЗ в своем последнем еженедельном эпидемиологическом отчете, опубликованном на прошлой неделе.

При этом, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, пока нельзя сказать, что «индийский штамм» коронавируса более летален, чем другие мутации.

«Он более контагиозный. Пока мы не можем сказать, что он более летальный. Он более заразный, поэтому вакцинация необходима», — указал глава ведомства.

При заражении «индийским» вариантом коронавируса наблюдается изменение основных симптомов COVID-19, отмечала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, для «индийского штамма» наиболее характерны боли в животе, рвота, тошнота, потеря аппетита, а также боль в суставах и потеря слуха. При этом лихорадка и кашель при заражении индийским вариантом патогена встречаются реже, а потеря обоняния не входит в топ-10 распространенных симптомов.

Кроме того, индийские врачи сообщают, что у пациентов с COVID-19 в последнее время начали чаще фиксировать диарею и микротромбозы нижних конечностей, которые могут привести к гангрене и ампутации пальцев.