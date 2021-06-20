Глава РФПИ заверил, что быстрая вакцинация предотвратит повторение индийского сценария

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что быстрая вакцинация позволит предотвратить индийский вариант распространения коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

«Важно вакцинироваться и, в случае необходимости, ревакцинироваться как можно быстрее, чтобы защитить себя и своих близких и избежать повторения негативного сценария развития эпидемии, который произошел в Индии», — считает он.

Глава РФПИ выразил убеждение, что действия властей по ускорению вакцинации спасут тысячи жизней. Кроме того, он подчеркнул, что, в отличие от других стран, в России разработаны и имеются в достаточном количестве несколько безопасных вакцин.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса.