Собянин рассказал о повторных заболеваниях среди людей с «давней» прививкой

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что люди, которые давно сделали прививку, могут заразиться коронавирусом повторно.

По его словам, Россия столкнулась с новой мутацией индийского штамма, так называемой «Дельтой», которая агрессивнее и тяжелее. Этот вариант быстрее распространяется и проникает в организм, а чтобы не заразиться, иммунитет должен быть в два раза выше в сравнении с уханьским.

«Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку – их уже сегодня полтора миллиона кто уже второй компонент поставил», — сказал мэр.

Ранее Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в столице ухудшилась, многие пациенты находятся в больницах на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В Москве фиксируются антирекорды по суточному числу заражений коронавирусом: 19 июня выявили 9 120 случаев, днем ранее — 9 056. Всего в столице заразились 1 278 265 человек, из которых 21 352 скончались.