Опасные места: где можно заразиться COVID-19

Во время пандемии COVID-19 опаснее всего ходить в магазин и аптеку — там легче всего заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом заявил к.м.н., врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью »АиФ». Он посоветовал россиянам непременно надевать маску и обрабатывать руки антисептиком после покупки продуктов и лекарств и не слишком задерживаться в аптеке, заранее приняв решение, какие препараты вам нужны. Продукты же лучше покупать сразу на несколько дней вперед.

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«Меры контроля могут быть сняты»

— По состоянию на 14 апреля в мире заражены коронавирусом COVID-19 1 925 190 человек. Умер от инфекции 119 701 пациент, выздоровели — 447 833.

— В России зафиксировано 18 328 случаев инфицирования, 148 человек скончались. 1 470 россиянам удалось вылечиться от болезни.

— Между тем генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что государства уже могут постепенно снимать ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, если будет приняты меры для предотвращения новых случаев заражения. «Меры контроля могут быть сняты, только если будут введены необходимые меры в области общественного здравоохранения <...>. Однако он [коронавирус] распространяется гораздо быстрее, чем замедляется. Это означает, что ограничительные меры должны сниматься постепенно и подконтрольно», — подчеркнул он.

Препарат от COVID-19 разработан в России

— Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону. Он подчеркнул, что пик заболеваемости вирусом не пройден даже в Москве.

— Тем не менее глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что есть надежда на прекращение роста число инфицированных COVID-19 уже через неделю.

— Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, наделяющее Росгвардию и МЧС правом составлять протоколы на нарушение правил поведения при ЧС.

— Российская компания разработала препарат от COVID-19. Клинические испытания планируется начать через 10-12 дней, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Около 40% новых инфицированных коронавирусом в России болеют без симптомов, сообщили в Роспотребнадзоре. Между тем у 22% зараженных выявлена внебольничная пневмония, у 25% — симптомы ОРВИ.

— За сутки москвичи получили уже более 1,8 миллиона цифровых пропусков для передвижения по городу, около 90% из них — для поездок на работу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Франция оказалась не готова к пандемии

— Президент Франции Эммануэль Макрон продлил ограничения по передвижению на территории страны до 11 мая. Он также заявил, что распространение коронавируса во Франции начало замедляться, но признал, что вспышка была настолько серьезной, потому что страна оказалась недостаточно готова к пандемии.

— В то же время Испания вышла на пик распространения инфекции, сообщает Минздрав страны. Число жертв здесь по состоянию на 14 апреля превышает 17,4 тыс. человек. Всего заразились 169,4 тыс. граждан.

— Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выздоровел. Его последний тест на коронавирус показал отрицательный результат.