Слишком длинные каникулы: треть россиян устала отдыхать

Каждый второй россиянин считает, что решение Госдумы 15-летней давности о введении выходных с 1 по 7 января было удачным шагом, следует из опроса ВЦИОМ. Показатель поддержки существенно выше, чем в 2005 году, когда жители страны впервые провели семидневные январские каникулы. Тогда решение властей одобряли только 36% населения.

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Против того, чтобы отдыхать неделю, 15 лет назад высказывалось 27% респондентов, считавших, что в будущем от длинных каникул следует отказаться. В 2020 году этой позиции придерживаются 33% опрошенных. По сравнению с 2008 годом, число увеличилось более чем в 2 раза.

Кроме того, резко изменилось отношение россиян к идее переноса январских выходных. В 2005 году многие респонденты считали, что их следует сдвинуть на весну. 27% участников исследования одобряли увеличение количества праздничных дней в году, однако утверждали, что охотнее отдохнули бы в мае.

В 2020 году эту идею поддержали только 3% населения. Еще 4% опрошенных и вовсе заявили, что считают количество выходных дней избыточным.

ВЦИОМ отмечает, что январские выходные молодежь поддерживает активнее пожилых людей. В частности это решение властей одобряет 75% людей в возрасте от 18 до 24 лет, 66% — от 25 до 34 и 60% — от 35 до 44. Против выступает 47% россиян в возрасте от 60 лет.

При этом ВЦИОМ замечает корреляцию между материальным достатком опрошенных и их отношением к каникулам. Так, люди, удовлетворенные своим материальным положением, склонны поддерживать январские выходные (63%), а неудовлетворенные чаще выступают против введения каникул зимой (46%).

Молодежь не хочет отменять январские праздники, так как они стали традицией, считает директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов. По его мнению, для отмены или переноса выходных «потребуется не менее жаркая дискуссия, сравнимая с той, которая случилась 15 лет назад и отголоски которой хорошо помнят более старшие поколения».

Телефонный опрос ВЦИОМ провел 12 января 2020 года. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет, отобранные случайным образом.

Ранее Госдума выступала за сокращение числа выходных дней. В частности депутат Ярослав Нилов заявил, что выходные следует ограничить периодом с 31 декабря по 3 января, сделав остальные дни оплачиваемым отпуском. Эта реформа позволит людям самостоятельно решать, когда начинать работать.

О своей идее Нилов рассказал, комментируя предложение нескольких депутатов сделать 31 декабря выходным днем, содержащееся во внесенном в Госдуму в ноябре 2019 года законопроекте.

В поддержку этой идеи высказались президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это лежит на поверхности. Но как это сделать, можно и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне Нового года? Я не знаю. Некоторые работодатели уже объявили о том, что 31-е объявляют нерабочим. На самом деле, могу это только поприветствовать, если они сочли это возможным», — заявлял президент на пресс-конференции 19 декабря 2019 года.

Он пообещал рассмотреть эту инициативу в 2020 году. Принять изменения в 2019 году не представлялось возможным, так как Трудовой кодекс, подчеркивала вице-премьер Татьяна Голикова, устанавливает определенные сроки, после которых принять нововведение в текущем году нереально.

Отметим, что вопрос о продлении новогодних каникул обсуждался в России в 2004 и 2013 годах. В 2004 году, по решению Госдумы, население отдыхало с 1 по 5 января и 7 января, в 2013 каникулы были продлены до 8 января включительно. Эти сроки действуют и сегодня.

Помимо выходных 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, а также 4 ноября россиян в 2020 году ждет еще несколько официальных выходных. Так как 4 и 5 января, входящие в зимние каникулы, выпали на субботу и воскресенье, эти нерабочие дни переносятся на 4 и 5 мая. Весной россияне будут отдыхать с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.