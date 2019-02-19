«Переоделся в форму полковника»: Квачков вышел на свободу

Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков, который отбывал наказание в мордовской колонии за экстремизм и попытку организации вооруженного мятежа, вышел на свободу. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний.

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По словам адвоката Андрея Виканова, его подзащитного встретили жена и дети. «Выглядит он хорошо, сразу после освобождения переоделся в форму полковника, все честь по чести», — сообщил юрист РИА «Новости».

Фоторепортаж: Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу __is_photorep_included12193825: 1

70-летний Владимир Квачков 30 лет служил на командных должностях в войсках специального назначения Главного разведывательного управления, а также в аппарате Генштаба. Имеет степень кандидата военных наук — с 1999 года он работал научным сотрудником Центра военно-стратегических исследований ГРУ.

В 2005 году Квачков был задержан по подозрению в подготовке покушения на нынешнего главу «Роснано» Анатолия Чубайса. По данным следствия, в марте того года у его бронированного автомобиля сработало взрывное устройство мощностью от 3 до 12 кг в тротиловом эквиваленте, а затем машина была обстреляна из автоматов. Силовики подозревали в организации преступления Квачкова, который ранее называл Чубайса «национальным изменником и предателем».

Тем не менее суд присяжных не нашел доказательства вины военного убедительными. После трехлетнего заключения его оправдали и выпустили на свободу.

По возвращении из СИЗО Квачкова ждали новые обвинения — за организацию военного мятежа, призывы к насильственному свержению государственного строя и пропаганду терроризма. В 2013 году Московский городской суд приговорил его к 13 годам тюрьмы. Позднее приговор был смягчен Верховным судом до восьми лет. Во время слушания дела Квачков содержался в СИЗО-1 Самары, однако позже его перевели в мордовскую ИК-5, расположенную в поселке Леплей Зубово-Полянского района.

Будучи в Самаре, подсудимый жаловался на врачей из регионального ФСИН, которые отказались устанавливать ему инвалидность. Кроме того, по словам Квачкова, медики не направляли его на медицинское освидетельствование, несмотря на жалобы. Экс-полковник требовал признать его инвалидом, так как он является ветераном боевых действий, имеет ранения и контузии, полученные во время прохождения военной службы. В том числе взрывную травму, полученную в Афганистане в 1984 году.

В августе 2017 года к восьми годам за мятеж и призывы к свержению госстроя Квачкову прибавили еще полтора года. Полковника в отставке осудили за экстремистское видеообращение, которое он записал на мобильный телефон и передал лицам, находящимся за пределами колонии. Согласно экспертизе, на ролике осужденный военный разжигал ненависть и вражду к евреям.

7 февраля Зубово-Полянский суд Мордовии изменил приговор Квачкову из-за частичной декриминализации статьи УК РФ о возбуждении ненависти или вражды. Экс-полковника освободили от наказания. Тогда же в прокуратуре заявили, что не будут обжаловать постановление мордовского суда. Освобождение Квачкова прокомментировал Анатолий Чубайс, покушение на которого вменяли полковнику в отставке.

«Журналисты засыпают вопросами, что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке — восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости», — написал глава «Роснано» на своей странице в фейсбуке.

В декабре 2018 года в статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» были внесены подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поправки. Таким образом, статья была частично декриминализирована. Теперь уголовная ответственность грозит человеку, который публично оскорбляет и унижает какие-либо группы по признакам расы, пола, национальности и религии чаще одного раза в течение года. При этом максимальная санкция составляет пять лет лишения свободы.

Если же человек впервые обвиняется в экстремизме или нечасто занимается возбуждением ненависти к какой-либо группе людей, то, согласно поправкам, его привлекают к административной ответственности. Она в свою очередь несет за собой штраф до 20 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридических. Также лицо могут наказать обязательными работами на срок до 100 часов или административным арестом до 15 суток.

Отметим, что в статье было решено сохранить суровое наказание для людей, которые возбудили ненависть или вражду «с применением насилия или с угрозой его применения», «с использованием своего служебного положения» или «организованной группой». В таком случае человеку грозит до шести лет тюрьмы.