«Черная страница истории»: как убили Галину Старовойтову

Галина Старовойтова родилась в 1946 году в Челябинске. Через два года семья переехала в Ленинград. В северной столице Старовойтова окончила школу и поступила в Ленинградский государственный университет на факультет психологии в 1966 году. Во время учебы она вышла замуж за Михаила Борщевского, в 1969-м у них родился сын Платон.

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В 1970-х Галина Старовойтова работала социологом, позже была старшим научным сотрудником отдела русской и славянской этнографии в Кунсткамере, старшим научным сотрудником Центра по изучению межнациональных отношений при Президиуме Академии наук СССР.

Политическая карьера началась, когда она с мужем и сыном переехала в Москву. В 90-е годы Старовойтова избралась народным депутатом РСФСР от Ленинграда, позже получила должность советника президента РФ Бориса Ельцина по вопросам межнациональных отношений. В 1993 году, после распада Советского Союза, она была выбрана сопредседателем движения «Демократическая Россия», участвовала в работе Конституционного совещания. Через два года Старовойтова избрана депутатом Государственной Думы РФ от Северного одномандатного округа Санкт-Петербурга.

В начале 1996 года она стала первой женщиной в России — кандидатом в президенты. В этом же году Старовойтова вошла в Коалицию либеральных и правоцентристских партий. Спустя два года политик избрана председателем партии «Демократическая Россия».

След из аэропорта

Жизнь Старовойтовой трагически оборвалась в ночь на 21 ноября 1998 года. Ее расстреляли в своем же доме на набережной канала Грибоедова. По данным следствия, к убийству политика преступники начали готовиться заранее. В частности, за несколько месяцев в телефонной коробке подъезда был установлен «жучок». Также сообщники попытались установить видеонаблюдение за этим же подъездом. Кроме того, они должны были отслеживать все поезда и самолеты из Москвы и в Москву, и если увидят Старовойтову, то сообщать об этом по телефону организатору — Юрию Колчину, на тот момент работавшему в Главном разведывательном управлении.

Когда Старовойтова прилетела домой, Колчин дал команду двум киллерам: Олегу Федосову и Виталию Акишину.

Как рассказывал впоследствии на суде один из фигурантов дела, Алексей Воронин, 20 ноября он по поручению Колчина сходил в подъезд Старовойтовой и убрал все следы «прослушки», далее переоделся в «левой» квартире, выбросил одежду и поехал в «штаб» — съемную квартиру в Адмиралтейском районе.

Там собрались два киллера (Федосов и Акишин) и сообщники Игорь Лелявин и Игорь Богданов. Когда Воронин готовил ужин, то увидел, как Федосов взял зеркало и стал наносить на лицо женский макияж, достав при этом парик каштанового цвета. Акишин в это же время примерял накладную бороду и усы, рассказывал Воронин на суде.

Когда все ушли, Воронин, по его словам, задремал перед включенным телевизором. «Когда я проснулся, по телевизору передавали экстренный выпуск новостей, где рассказывали о только что произошедшем убийстве депутата Старовойтовой, показывали двор и подъезд, где мы до этого ставили прослушивание, — сказал Воронин. — Я испытал шок, подумав: «Ну, попал».

Тем вечером киллеры напали на Старовойтову и ее помощника Руслана Линькова, когда те поднимались по лестнице. Из показаний Линькова, которые занесены в обвинительного заключение 2005 года, следует, что в парадной было темно, Старовойтова и Линьков, разговаривая, поднимались по лестнице «плечом к плечу».

Не доходя две или три ступеньки до площадки между этажами, он услышал хлопок, поднял голову и увидел мужчину, который спускался по лестнице. Второй выстрел в Старовойтову был произведен через очень небольшой промежуток времени после первого выстрела.

В момент вспышки от выстрела Линьков увидел, что рядом с мужчиной находится вторая фигура — женская, некрупная, волосы до плеч.

Помощник депутата бросился навстречу спускавшемуся мужчине, который оттолкнул его. Далее Линьков услышал громкий хлопок и, уже теряя сознание, услышал: «Добей ее, суку».

После того как помощник Старовойтовой пришел в себя, то почувствовал гудение в ушах, кислый запах пороха, говорится в свидетельских показаниях. Нападавших на лестнице не было, он попытался по мобильному телефону дозвониться до милиции и сообщить о произошедшем. «Интерфакс» сообщал, что Линьков — сам бывший журналист — первым делом позвонил в информационное агентство, попросив коллег связаться с правоохранительными органами.

Линьков был госпитализирован в отделение военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии (ВМА) Санкт-Петербурга с огнестрельным ранением затылочной части головы, шоком 1-й степени и потерей крови. Ему была сделана операция, которая длилась более пяти часов. Он выжил. Галина Старовойтова скончалась на месте.

После совершения преступления киллеры бросили оружие: пистолет-пулемет «Арган-2000» и «Беретта-Гардоне» с прибором для бесшумной стрельбы. Номера на оружии были уничтожены. Федосов и Акишин переоделись в одежду, которую приготовили заранее, и скрылись на автомобиле, за рулем которого был Юрий Ионов. Прятать улики, по данным следствия, помогал Игорь Лелявин и Алексей Воронин.

Следствие пошло по этапам

Убийство Старовойтовой стало одним из самых резонансных преступлений в новейшей истории России. Владимир Путин, возглавлявший тогда ФСБ, говорил, что «чисто по-человечески ему нестерпимо жаль Галину Васильевну».

«Я знал ее лично. У нас были хорошие отношения. Она была прекрасным, очень ответственным человеком. Она много сделала для процессов демократического развития в нашей стране. Ее вклад заметен и весом» , — сказал Путин.

По его словам, убийство Старовойтовой — «это отвратительно». «Это одна из черных страниц нашей новейшей истории. Это ни с какой стороны не украшает нас, государство в целом», — отметил тогда директор ФСБ.

Поиск преступников занял у правоохранительных органов четыре года. Осенью 2002 года в Санкт-Петербурге были арестованы шестеро человек: Юрий Колчин, Игорь Лелявин, Виталий Акишин, Игорь Краснов, Алексей Воронин и Юрий Ионов.

Спустя почти год, 17 декабря 2003 года, в Городском суде Санкт-Петербурга прошли первые предварительные слушания обвиняемых по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Суд постановил, что убийство было совершено из-за активной политической деятельности депутата, которая вызывала неприятие и ненависть у оппонентов.

Юрию Колчину, как организатору преступления, и – Виталию Акишину, как одному из главных исполнителей, был назначен срок заключения в 20 и 23,5 года соответственно. Остальных суд признал непричастными к убийству. Еще четверо подозреваемых (Сергей Мусин, Павел Стехновский, Олег Федосов и Игорь Богданов) были объявлены в розыск.

7 июля 2004 года в уголовном деле появилось новое имя: Михаил Глущенко, бывший депутат от партии ЛДПР и коллега Старовойтовой по Думе. В том же месяце был задержан еще один подозреваемый — Павел Стехновский, который находился на тот момент в Бельгии.

Уголовные дела в отношении Павла Стехновского и Лелявина были рассмотрены отдельно. Городской суд Петербурга вынес приговор по «второму делу» об убийстве Галины Старовойтовой 28 сентября 2006 года. Стехновской, по версии следствия, незаконно приобретал оружие и боеприпасы. За это его осудили на два года. Лелявину в качестве наказания за пособничество в убийстве по предварительному сговору суд назначил 11 лет тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима.

Дело Галины Старовойтовой было приостановлено в апреле 2008 года. В федеральном розыске оставался заказчик, который так и не был найден, а также еще три предполагаемых сообщника.

В 2009 году родные и друзья Старовойтовой написали открытое письмо, в котором попросили возобновить расследование дела об убийстве, в частности — допросить Глущенко, поскольку его фамилия была упомянута в показаниях подсудимых.

Тогда же организатор преступления Юрий Колчин заявил, что готов пойти на сделку со следствием и назвать имя заказчика, если его включат в программу защиты свидетелей, а также обеспечат безопасность его семьи. Как выяснили спустя два года СМИ, Колчин в итоге раскрыл имя заказчика, назвав фамилию Глущенко.

В октябре 2011 года следствие возобновилось, 8 ноября 2013 года Глущенко было предъявлено обвинение по статье «Посягательство на жизнь государственного деятеля» и «Соучастие в организации преступления», через полгода экс-депутат начал давать признательные показания. Дело Глущенко слушалось в особом порядке, так как он заключил сделку со следствием, назвав заказчика убийства — криминального авторитета Владимира Барсукова. Барсуков сейчас отбывает наказание в связи с покушением на убийство предпринимателя Сергея Васильева, рейдерскими захватами, также с 1 марта 2018 года начался судебный процесс о создании преступного сообщества. В 2015 году Михаил Глущенко был приговорен к 17 годам в колонии строгого режима.