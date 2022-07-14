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Показали красивое: в России завершился конкурс научной фотографии

В России подвели итоги конкурса «Снимай науку!», посвященный научным фотографиям — от снимков Млечного пути и северного сияния до фото пластикового пакета в поляризованном свете. Работы принимались в восьми номинациях, призванных показать красоту природы и космоса, результаты научных экспериментов и самих ученых за работой.

Конкурс, организованный телеканалом «Наука» совместно с российским отделением интернет-энциклопедии Wikipedia «Викимедиа РУ», проводится с 2017 года. В 2022 году на него поступило 2500 работ.

Снимок ученого в процессе считывания данных с автономной метеостанции на Шпицбергене, фото витамина B12 в стократном увеличении и другие работы победителей — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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