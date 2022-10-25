Раз в 18 лет. Как выглядело частное затмение Солнца в разных странах

25 октября частное солнечное затмение можно было видеть в Европе, на Ближнем Востоке, в западных частях Азии и Северной Африке. По своим характеристикам оно является повторением эклипса 14 октября 2004 года. В следующий раз частое затмение ожидается через 18 лет – 4 ноября 2040-го.

На территории России частное солнечное затмение наблюдали до 16:02 мск. В европейской части страны фаза затмения (отношение закрытой части диаметра Солнца к полному его диаметру) превысила 0,6, а в Западной Сибири – 0,8. Максимальную фазу затмения (0,86) увидели жители Ханты-Мансийского автономного округа.

В Москве фаза затмения достигла 0,7. Благодаря ясной погоде в столице можно было хорошо разглядеть, как луна в 13.33 мск закрыла солнечный диск. В Парке Горького все желающие могли посмотреть на небо через телескоп.

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин рассказал «Газете.Ru», что правильнее всего смотреть на затмение с помощью старой дискеты или сложенной вдвое оберточной бумаги от цветов. Также можно самостоятельно сделать специальные очки из пленки AstroSolar.

Врачи предупреждают, что солнечное затмение может вызывать приступ мигрени, повышение давления и даже сильный ожог сетчатки глаза, если смотреть на солнце без очков.