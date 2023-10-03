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35 лет со взрыва поезда в Свердловске

35 лет назад в Свердловске взорвался поезд с тротилом

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Самая короткая вспышка света. За что дали «Нобеля» по физике
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Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС голосами 60 депутатов
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