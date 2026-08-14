Жители России смогут увидеть еще одно астрономическое явление

Астроном Францев: соединение Юпитера и Меркурия можно будет увидеть 15 августа

Соединение Юпитера и Меркурия в созвездии Рака можно будет увидеть с территории всех российских регионов после захода солнца 15 августа. Об этом РИА Новости заявил лектор Пермского планетария Виталий Францев.

«После захода солнца, низко над горизонтом. Естественно, в разное время (из-за разницы часовых поясов — ред.). Где-то ранним утром, где-то ночью», — сказал он.

Соединение двух планет для наблюдающих с Земли будет выглядеть как «слияние» двух звезд. По словам астронома, для наблюдения за событием лучше использовать бинокль, тогда можно будет увидеть и спутники Юпитера.

12 августа жители России могли увидеть полное солнечное затмение. Оно прошло через Арктику, Гренландию, Исландию и Испанию. В России тотальную фазу можно было увидеть только на удаленном участке Таймыра, остальные регионы увидели частную фазу.

Следующее полное солнечное затмение произойдет 2 августа 2027 года — его центральная тень пересечет Испанию, Северную Африку и Аравийский полуостров. В России полная фаза ожидается только 30 марта 2033 года на Чукотке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что москвичи смогут увидеть в небе сразу шесть планет.