Москвичи смогут увидеть в небе сразу шесть планет

Во время метеорного потока Персеиды жители Москвы смогут увидеть в небе сразу шесть планет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Там отметили, что пик активности звездопада наступит в ночь на 13 августа. Шесть планет будут появляться над северо-восточным горизонтом одна за другой: Нептун — после 21:30 (мск), Сатурн — в 21:45, Уран — в 23:00, Марс — в 0:30, Меркурий — в 03:30 и Юпитер — в 03:55.

Уточняется, что Сатурн и Марс можно будет разглядеть невооруженным глазом, Уран и Нептун — только в телескоп, а Меркурий и Юпитер появятся незадолго до рассвета и будут видны около получаса. Все шесть планет останутся на утреннем небе до конца месяца.

Кроме того, 12 августа произойдет одно из самых редких астрономических событий года — полное солнечное затмение, при котором можно увидеть солнечную корону. В это время меняется поведение многих животных и даже растений: шмели падают, деревья опускают листья, а некоторые животные решают, что наступило время для спаривания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее астроном назвал лучший способ понаблюдать за солнечным затмением.