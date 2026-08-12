Жители России поделились кадрами солнечного затмения

Жители России начали делиться кадрами солнечного затмения, которое началось вечером 12 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В соцсетях появляются кадры, на которых видно, как Луна постепенно закрывает солнечный диск.

В Санкт-Петербурге затмение началось в 19:59 (по мск), а пик пришелся на 20:51 — тогда от Солнца оставался лишь узкий серп. В Москве явление было видно всего несколько минут: около 20:03 Луна начала закрывать край светила, а к 20:13 оно уже скрылось за горизонтом.

Полное солнечное затмение 12 августа проходит через Арктику, Гренландию, Исландию и Испанию. В России тотальную фазу можно увидеть только на удаленном участке Таймыра, остальные регионы увидят частную фазу.

Следующее полное солнечное затмение произойдет 2 августа 2027 года — его центральная тень пересечет Испанию, Северную Африку и Аравийский полуостров. В России полная фаза ожидается только 30 марта 2033 года на Чукотке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что москвичи смогут увидеть в небе сразу шесть планет.